Protesten bij herstart Braziliaanse voetbalcompetitie Redactie

29 juni 2020

14u10

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal De Braziliaanse voetbalcompetitie is gisteren hervat. Veel clubs deden dat onder protest omdat ze het niet verantwoord en niet gepast vinden om tijdens de coronacrisis alweer te spelen.



Spelers van Fluminense droegen in de wedstrijd tegen Volta Redonda zwarte shirts en bedankten de mensen in de gezondheidszorg. In het stadion van Botafogo, dat tegen Cabofriense voetbalde, hing een spandoek met de tekst "een goede gewoonte is dat men het leven respecteert". Brazilië is na de Verenigde Staten wereldwijd het zwaarst getroffen land door het coronavirus. Alleen al in Rio de Janeiro staat het aantal coronabesmettingen op 111.298.