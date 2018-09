Profspelers in staking: Denemarken selecteert zaalvoetballers voor interland in Nations League LPB

04 september 2018

14u56

Bron: Reuters/AD 6 Buitenlands Voetbal Denemarken heeft vandaag een nieuwe selectie bekendgemaakt voor de interlands tegen Slowakije en Wales. De selectie bestaat grotendeels uit zaalvoetballers en spelers uit tweede klasse. De Deense voetbalbond (DBU) nam de maatregel om uitsluiting voor de EK-kwalificatie te voorkomen.

De DBU zag zich genoodzaakt tot de opmerkelijke beslissing door een conflict met een groot aantal internationals over individuele sponsorcontracten van spelers. De sponsors van de Deense bond zijn niet bereid om die te betalen. Gevolg: de spelerskern van bondscoach Aage Hareide ging in staking.

Denemarken speelt morgenavond een oefeninterland tegen Slowakije. Zondag wacht het eerste duel in de Nations League tegen Wales. Bondscoach Hareide mist beide wedstrijden zo goed als zeker omdat de voetbalbond niet wil dat hij de leiding heeft over een team dat hij niet zelf heeft samengesteld.

Vanavond wil de spelersvakbond een laatste verzoeningspoging wagen. Volgens Christian Eriksen is dat een reden om straks toch nog in het vliegtuig te stappen naar Trnava, waar dus morgen Slowakije wacht. "We moeten dit conflict nu oplossen", zegt Eriksen. "Laten we de handen weer in elkaar slaan. We bieden opnieuw een tijdelijke verlenging van de oude overeenkomst aan, en dan reizen we vandaag alsnog naar Slowakije. Dan redden we voor nu in elk geval het gezicht van het Deense voetbal."

Als Denemarken, dat de laatste zestien haalde op het voorbije WK in Rusland, bij de UEFA niet tijdig een selectie zou bekendmaken, riskeert het uitgesloten te worden voor de kwalificaties van het EK 2020.