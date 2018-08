Primeur in profvoetbal: club uit Eredivisie versterkt zich met… een weerman



XC

19 augustus 2018

08u00 0 Buitenlands Voetbal Opmerkelijk nieuws uit de Eredivisie, de hoogste Nederlandse voetbalklasse. De nieuwe aanwinst van FC Utrecht is namelijk een weerman: Martin Jansen . Een unicum in het profvoetbal.

“Hoewel het misschien niet direct de meest logische combinatie lijkt, die tussen een voetbalclub en een weerman, vinden wij het heel prettig dat we vanaf nu voor onze thuiswedstrijden met een eigen weerbericht naar buiten kunnen treden”, aldus Utrecht-Content Coördinator Dick Teunen.

🌤 FC Utrecht versterkt zich met weerman Martin Jansen! #fcutrecht https://t.co/m3P5MwtXrR FC Utrecht(@ fcutrecht) link

Jas of shirt

“Het is voor potentiële wedstrijdbezoekers hartstikke relevant om te weten wat voor weer het die middag in Utrecht wordt", gaat Teunen verder. "Doe ik een jas aan, of toch een shirt? Neem ik m’n poncho mee, of kan ik die thuislaten vandaag? Dat zijn vragen waarop weerman Martin op de mediakanalen van FC Utrecht het antwoord geeft.”

Jansen staat alvast te popelen om aan zijn eerste FC Utrecht-weerbericht te beginnen. “Als supporter van FC Utrecht vind ik dit een grote eer”, klinkt het bij onze noorderbuur, in Utrecht en omstreken beter bekend als weerman Martin. “Mensen kennen mijn stem van de radio, van Bingo FM. Ze kennen me van Facebook, waarop ik elke dag een weerbericht plaats, en mijn site. Dat ik nu ook op de kanalen van FC Utrecht te zien ben, vind ik fantastisch.”