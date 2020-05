Zweten geblazen in Madrid: Hazard en Courtois leggen er de pees op tijdens training Redactie

31 mei 2020

10u50

Bron: Dugout, Real Madrid 0

Op 11 juni herneemt de Spaanse competitie. Bij Real Madrid zitten ze alweer in de derde trainingsweek en op beelden die Real verspreidde is te zien dat er pittig getraind wordt in de Spaanse hoofdstad. Ook Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard werken zich in het zweet in bovenstaande montage. De training ging nog door in twee grotere groepen, maar vanaf maandag mogen de Spaanse clubs weer zonder beperkingen collectieve oefensessies organiseren.

“De teams uit de liga mogen vanaf maandag 1 juni de collectieve trainingen starten nadat de regering zaterdag een wet publiceerde die bepaalde beperkingen versoepelt”, zo liet La Liga, dat de competitie organiseert, gisteren weten. “Deze vierde fase is de laatste stap in een proces dat de ploegen in staat moet stellen om weer in competitie te treden na drie maanden onderbreking door het nieuwe coronavirus.”

Op 11 juni herneemt de Spaanse competitie dus, met de derby tussen FC Sevilla en Real Betis. Elf speeldagen en 110 wedstrijden later moet de competitie er op 18 of 19 juli opzitten. FC Barcelona leidt in het klassement met twee punten voorsprong op Real. De start van het seizoen 2020-2021 is voorzien op 12 september.

