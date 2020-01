Zuur puntenverlies voor Messi en co: Barça geeft na rood De Jong zege weg tegen hekkensluiter Espanyol XC

04 januari 2020

22u52 0 Espanyol ESP ESP 2 einde 2 BAR BAR Barcelona Primera Division Barcelona heeft in de stadsderby punten laten liggen tegen rode lantaarn Espanyol. Frenkie de Jong kreeg een kwartier voor affluiten een rode kaart, waarna de ingevallen Wu Lei de 2-2-eindstand vastlegde.

Espanyol, dat helemaal onderaan staat in de Spaanse voetbalcompetitie, kwam in de 23ste minuut op voorsprong via David Lopez. Hij kopte de bal binnen uit een indraaiende vrije trap van Marc Roca. Het betekende voor Barcelona al het achtste tegendoelpunt dit seizoen uit een spelhervatting, twee meer dan in het volledige vorige voetbaljaar.

Onder aanvoering van Luis Suarez wist Barça de achterstand in het eerste kwartier na rust om te zetten in een voorsprong. De Uruguayaanse spits tikte in de 50ste minuut een voorzet van linksback Jordi Alba bij de eerste paal binnen. Even later gaf Suarez de bal na een fraaie actie voor op invaller Arturo Vidal, die de 1-2 inkopte. Voor de Chileen, die een juridisch conflict heeft met de clubleiding over een flinke premie, betekende het al zijn zesde doelpunt dit seizoen. Vidal mocht nochtans maar vier keer in de basis starten.

Barcelona leek de stadsderby te gaan winnen, maar kwam nog in de problemen nadat De Jong met twee keer geel van het veld was gestuurd. De Nederlander kreeg in de 66ste minuut geel omdat hij een counter van Espanyol onderbrak door Matias Vargas onderuit te lopen. Een kwartier voor tijd verspeelde De Jong de bal op eigen helft aan Jonathan Calleri. Hij trok de wegsprintende Argentijn aan z’n shirt en kreeg voor het eerst in zijn profcarrière een rode kaart.

Barcelona blijft wel leider in La Liga, maar moet nu opnieuw Real Madrid, dat met 0-3 ging winnen bij Getafe, naast zich dulden. Voor Espanyol volstond het punt niet om van de laatse plaats weg te komen.