Zowaar Gareth Bale zorgt met twee goals voor puntje Real Madrid in Villarreal Redactie

01 september 2019

23u45 1 Villarreal CF VIL VIL 2 einde 2 RMA RMA Real Madrid

Opnieuw geen zege voor Thibaut Courtois en Real Madrid: 2-2 bij Villarreal. De wedstrijd begon slecht voor de Madrilenen, die het nog zonder de geblesseerde Eden Hazard moeten stellen. Villarreal brak snel uit na balverlies van Sergio Ramos, Karl Toko Ekambi dwong Courtois tot een redding en in de rebound werkte Gerard Moreno de bal in doel: 1-0 na twaalf minuten. Net voor de rust kon Gareth Bale de gelijkmaker binnen tikken op aangeven van Dani Carvajal. Zonder al te veel kansen te creëren voerde Real de druk stilaan op, maar in de 74ste minuut kwam Villarreal plots weer op voorsprong via Moi Gomez. Opnieuw was het Bale die de meubelen moest redden. De Welshman kwam naar binnen langs de rechterkant en schoot knap in de eerste hoek binnen (86'). De wedstrijd eindigde nog in mineur voor de flankaanvaller. In de toegevoegde tijd pakte hij nog twee gele kaarten en moest hij het veld verlaten. Met het gelijkspel komt Real Madrid op de vijfde plaats in La Liga met vijf punten, één meer dan aartsrivaal Barcelona.