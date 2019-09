Zo groot was de euforie in de kleedkamer van Real: Hazard krijgt knuffel van Sergio Ramos ODBS

23 september 2019

15u24 0 La Liga Een mix van opluchting en euforie In de kleedkamer van Real. De 400ste zege van Ramos en de 200ste match van Casemiro bovendien. Onder andere Hazard kreeg een ‘high five’ en knuffel van ‘Mister Real Madrid’, Sergio Ramos.

Scorebordjournalistiek in de Madrileense pers. Na de 3-0 in PSG werd de ploeg afgebrand, na de 0-1 in Sevilla opgehemeld. Geroemd om zijn inzet en defensieve organisatie. Al valt er voor dat laatste wel iets te zeggen: Sevilla, dat Real in het Sánchez Pizjuán in het recente verleden geregeld pijn kon doen, wist niet één keer tussen de palen te besluiten. Dat was Real niet meer gelukt sinds Real Sociedad in 2016. 'Marca’ zag hoe Hazard in steun van Casemiro centraal heel wat verdedigend werk opknapte, zoals Bale op rechts Carvajal bijstond.

Na de oplawaai in Parijs stak Real de koppen bij elkaar, waarbij ook voorzitter Pérez op het voorplan trad. De conclusie: bouwen doe je op solide grondwerken. De defensieve organisatie prioritair in Sevilla. Enter ‘feestvarkens’ Ramos en Casemiro. Courtois zal het graag gehoord hebben: hij liet zijn eerste clean sheet van het seizoen optekenen voor Real. Daarna volgt de offensieve animatie wel. Enter: Eden Hazard. Volgt zijn eerste goal woensdag tegen Osasuna thuis of zaterdag in de derby op Atlético?

Lees ook: Sergio Ramos toont zijn tattoos: een voetbalveld, maar ook een olifant en odes aan zijn kinderen en overleden vriend