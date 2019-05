Zó abominabel was het seizoen van Real Madrid GVS

14 mei 2019

06u31 0 La Liga Liefst zeventien nederlagen en geen zilverwerk. Real Madrid snakt na een van de slechtste seizoenen uit haar clubgeschiedenis naar vakantie. Ook coach Zinédine Zidane - die de Koninklijke moest bevrijden - is de gebeten hond. “Hij begrijpt helemaal niks van voetbal”, klinkt het bij Hugo Gatti.

Derde in La Liga, eruit in de achtste finales van de Champions League en eruit in de halve finales van de Copa del Rey. Real Madrid sluit het seizoen 2018/19 af zonder prijs - op zich al uitzonderlijk. Maar de statistieken leren ons dat Real nog véél dieper zit. Over alle competities heen verloor ‘De Koninklijke’ liefst zeventien keer in 56 officiële matchen. Ofwel dertig procent. Dat is bijna evenveel als de voorbije drie seizoenen samen: vorig seizoen bezweek Real negen keer, de twee voorgaande jaren klokte het af op telkens vijf nederlagen. Het is twintig jaar geleden dat de withemden zo’n negatieve cijfers lieten optekenen. Als het op de slotspeeldag tegen Real Betis zelfs niet oppast, evenaart Real de meest sombere seizoenen uit haar clubgeschiedenis. In de seizoenen 1984/85 en 1995/96 verloor het achttien keer.

Nog een veelzeggende statistiek: met twee draws en drie nederlagen won Real vijf opeenvolgende uitmatchen in La Liga niet. Dat was liefst dertien jaar geleden. En om het helemaal te schetsen: Real kan en zal wellicht het seizoen beëindigen met de grootste achterstand ooit op rivaal Barcelona. In zowel 1985 - toen er nog twee punten werden uitgedeeld bij een zege - als in 2018 sloten de Catalanen het seizoen af met een kloof van zeventien stuks. Nu bedraagt de voorsprong van Barça liefst twintig punten. De kans is dus groot dat het record over een week sneuvelt.

💥💥💥¡UFFFFF! #Gatti: "ZIDANE no tiene NI IDEA de FÚTBOL". ¡TREMENDO! #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/1RuXGgqil4 El Chiringuito TV(@ elchiringuitotv) link

Van Thibaut Courtois tot Karim Benzema, iedereen is de gebeten hond bij Real. Oók coach Zinédine Zidane, die begin maart terugkeerde naar de Spaanse hoofdstad om de club uit het slop te trekken. 17 op 30 was het gevolg, voer voor heel wat kritiek. In een gesprek met ‘El Chiringuito’ haalde Hugo Gatti - één van de beste Argentijnse keepers ooit - de sloophamer boven. “Toen Real vroeger won, had Zidane daar geen verdienste aan. Hij begrijpt helemaal niets van voetbal. Hij had geluk dat hij Cristiano (Ronaldo, red.) onder zijn hoede had. Daardoor won hij alles. Hij is niet de man van de verlichting, zal zijn ideeën niet veranderen. Het zal slecht blijven gaan.”

En Zidane zelf? Die heeft maar één boodschap. “Het beste is dat het seizoen zo snel mogelijk eindigt.” En daarna kan de Koninklijke maar één ding doen: stevig uithalen op de transfermarkt. Lees: Eden Hazard wegplukken bij Chelsea.