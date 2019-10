Zlatan Ibrahimovic heeft verrassend nieuws: “Ola España, guess what? I’m coming back!” DMM

Bron: Instagram 2 La Liga Ola España, guess what? I’m coming back. Met die woorden hintte Zlatan Ibrahimovic zopas op Instagram Stories dat hij volgend seizoen terugkeert naar La Liga. De 38-jarige Zweed was einde contract bij de LA Galaxy, eerder speelde hij in Spanje één seizoen voor FC Barcelona.

53 goals in 58 matchen voor de LA Galaxy en toch geen titel in de MLS voor Zlatan Ibrahimovic. De 38-jarige Zweed werd in de play-offs van de Amerikaanse competitie met LA Galaxy uitgeschakeld door stadsgenoot LAFC. Na de wedstrijd verklaarde Ibrahimovic dat hij nog niet wist waar zijn toekomst lag. Zijn contract in Los Angeles liep af. In zijn kenmerkende stijl vertelde Ibra dat een verlengd verblijf vooral goed zou zijn voor de MLS zelf. “Dan zal iedereen naar de competitie kijken. Als ik vertrek, dan zal de MLS vergeten worden.”

Nu kondigde Ibrahimovic aan op Instagram dat hij naar Spanje terugkeert. Het zou dus zo maar kunnen dat we de Zweed dus snel in een shirt van een club uit La Liga te zien krijgen. Of het zou om een grap moeten gaan. Ibrahimovic voetbalde tussen 2009 en 2011 in Catalaanse loondienst bij Barcelona. Na één seizoen werd hij uitgeleend aan AC Milan. Daarna maakte hij furore bij Paris-Saint Germain en Manchester United. In de begindagen van zijn carrière maakte hij het mooie weer bij Malmö, Ajax, Juventus en Inter.