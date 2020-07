Zinédine Zidane: “Ik houd een speciaal gevoel over aan dit kampioenschap” Redactie

17 juli 2020

10u31

Bron: Dugout 3 LaLiga Alweer een prijs. Zinédine Zidane (48) staat als trainer van Real Madrid garant voor zilverwerk. De 34ste titel van Real Madrid, was felbevochten. Zidane schat de triomf hoog in.



Real Madrid stond twee punten achter op Barça toen het seizoen in maart door de coronacrisis werd onderbroken. Na de hervatting won de ploeg van Zidane tien keer op rij, zes keer met één doelpunt verschil. Mooi was het lang niet altijd, wél efficiënt.

“Vooral mijn spelers verdienen lof. Zij hebben voor deze titel gevochten", aldus een emotionele Zidane. “Ik heb natuurlijk ook mijn rol, om hen bij te staan. Deze titel is het werk van een team. Een geweldige prestatie. LaLiga winnen is gewoon heel moeilijk. ‘t Is in mijn ogen de moeilijkste van allemaal om te winnen. Dit is één van de beste dagen van mijn leven. Mijn professionele leven.”

Zidane kreeg de vraag welke trofee er voor hem uitspringt. En deze 34ste titel krijgt toch een speciale plek op zijn erelijst, zo blijkt. “De Champions League blijft de Champions League, maar voor mij is ook de competitie heel erg mooi. Voor velen draait het toch om de titel. Ik houd een speciaal gevoel over aan dit kampioenschap. Er was die onderbreking van twee maanden, de speciale voorbereiding,...Het is jammer dat we niet kunnen vieren met onze fans. Maar ik weet zeker dat ze heel blij zullen zijn.”