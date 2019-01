Zijn 400ste goal in nationale competitie: Leo Messi moet alleen Cristiano Ronaldo voor zich laten (maar heeft daar wel minder duels voor nodig) XC/ODBS

13 januari 2019

20u20 2 Barcelona BAR BAR 3 einde 0 EIB EIB SD Eibar Primera Division Barcelona heeft tegen Eibar eenvoudig de punten thuisgehouden: 3-0. Lionel Messi (31) zorgde voor het tweede doelpunt, zijn 400ste treffer in La Liga. Niemand deed het hem ooit voor.

Lionel Messi becomes the first player to ever score 400 goals in La Liga 🔥



🐐

Alleen Cristiano Ronaldo heeft in nationale competities nog meer gescoord. CR7 zit aan 409 goals in alle vijf Europese topcompetities samen (de Portugees scoorde ook voor Manchester United en scoort nu voor Juventus), maar had daar wel 63 matchen méér voor nodig dan de 435 waarin Messi zijn 400 stuks maakte. Zo is ‘de Vlo’ goed voor 0,92 per match in La Liga. Naast die 400 goals is hij ook goed voor 159 assists.

Messi's career stats after the Eibar game #messi400

Eibar hield Barcelona in de openingsfase probleemloos in bedwang, maar bij de eerste échte versnelling van de thuisploeg, was het wel prijs. Luis Suárez rondde in de negentiende minuut een heerlijke aanval van Barça af: 1-0. Voor de Uruguayaan was het (op dat moment) z’n dertiende treffer van het seizoen.

.@GaryLineker: "Messi has just scored his 400th goal for @FCBarcelona in @LaLiga. It would be an astonishing statistic if he were just a goal scorer, but he's so much more than that. We're blessed to live in his time."

Na de koffie zette Lionel Messi de Blaugrana al snel op rozen. De Argentijn maakte zich knap vrij en knalde zijn 400ste La Liga-goal tegen de touwen. Een unieke mijlpaal in Spanje. Vervolgens tekende Suárez net voor het uur voor zijn tweede goal van de avond.

🚨SPECIAL GOAL ALERT!🚨



Messi scores his 400th goal in La Liga, in just his 435th appearance.



It's his;



2nd goal of the year

13th career goal vs Eibar

17th league goal of the season

23rd goal of the season

575th goal for Barça

640th official career goal#BarçaEibar #Messi400

Het laatste halfuur was compleet overbodig. Barça won eenvoudig met 3-0 van Eibar. Messi en co behouden in het klassement zo hun voorsprong van vijf punten op Atlético Madrid.

GOAL | Knappe combinatie en daar is meteen het eerste doelpunt: Suarez! 💥

1️⃣-0️⃣ #BarçaEibar 🇪🇸





GOOOAL | Lionel Messi maakt zijn 4️⃣0️⃣0️⃣ste doelpunt in LaLiga! 🐐

2️⃣-0️⃣ #BarçaEibar 🇪🇸





GOAL | Daar is Suarez met zijn tweede van de avond! ✌️

3️⃣-0️⃣ #BarçaEibar 🇪🇸



