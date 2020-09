Zie wie we daar hebben: Eden Hazard in selectie Real Madrid. Vanavond ook zijn rentree? SK

29 september 2020

15u47 10 La Liga Driewerf hoera. Eden Hazard (29) is opgeroepen door Zinédine Zidane. Mogelijk maakt Hazard vanavond speelminuten in de competitiewedstrijd tegen Valladolid (21.30u, live op Eleven). Hazard miste na de vakantie de wedstrijdselecties tegen Denemarken en IJsland met de nationale ploeg en tegen Sociedad en Betis met Real Madrid. Is de enkelblessure voltooid verleden tijd?

🎥⚽ LIVE | Follow our final training session ahead of the match 🆚 @realvalladolidE! #RMCity | #RMLiga https://t.co/LMIbmNlcyN Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸(@ realmadriden) link

Toen Eden Hazard op 8 september na de overwinning tegen IJsland de staf van de Rode Duivels uitzwaaide, had bondscoach Roberto Martínez er het raden naar hoe hij zijn aanvoerder één maand later – ter gelegenheid van de interlands tegen Ivoorkust (8/10), Engeland (11/10) en IJsland (14/10) – zou terugzien. En óf-ie hem zou terugzien. Want met Real Madrid zijn ze nooit klaar, daar op de voetbalbond. Hazard en Thibaut Courtois zijn bij zowat elke oproeping ‘hard to get’.

Hazard was vorige maand, nog steeds wegens de sluimerende enkelklachten, niet wedstrijdfit – noch fysiek, noch mentaal... Het is toen niet makkelijk geweest voor Martínez. Hij kondigde aanvankelijk speelminuten aan voor Hazard, maar moest die woorden nadien wegens omstandigheden weer inslikken. De speler zat met zijn hoofd in de rook... “Eden heeft in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zestig trainingssessies nodig om helemaal top te zijn”, vertelde Martínez daarop in een interview met een Spaans radiostation.

Zestig trainingssessies, dat zou gelijkstaan – aan een gemiddelde van zes trainingen per week – aan een voorbereiding van tien weken. Bijgevolg kunnen we de beste Eden Hazard verwachten ergens eind oktober. Laat het nu net Barcelona-Real Madriz zijn op... 24 of 25 oktober. Tot dan, “dient Eden gesteund te worden”, klonk Martínez ietwat dramatisch in officieuze gesprekken.

Hazard moet nu zowat aan sessie dertig zitten. “Eden traint met regelmaat en hij traint heel goed”, bevestigt Zinédine Zidane. En dus is het tijd om de workload van in de gymzaal en op het veld te gaan combineren met speelminuten. Van één zaak zijn we tot op vandaag zeker: Hazard voelt geen pijn meer aan de geopereerde enkel. Dat wordt uit diverse hoeken bevestigd. Het zou de diagnose van de dokters van Real Madrid onderschrijven. Die hebben een ganse zomer lang aangehouden dat het enkelgewricht op zich goed genas en dat het een kwestie was van door de pijn te bijten – pijn die een normale reactie heette op een toch wel zware chirurgische ingreep.

De vraag van één miljoen – of beter gezegd ‘van honderd miljoen en meer’ – is nu hoe snel Hazard het competitieritme oppikt, hoe snel Zidane wil gaan met de integratie van Hazard, maar vooral: hoe doorstaat Hazard de wedstrijden? De duels, de tackles, de ritmeversnellingen, de rotatiebewegingen... Vast en zeker zal hij een van de komende weken een verdediger tegen het lijf lopen die er niet van schrikt om de enkel van Hazard vilain te viseren.

Real Madrid houdt wat dat betreft de adem in.

Roberto Martínez houdt de adem in dat zoiets straks niet gebeurt tegen Ivoorkust, Engeland of IJsland.

Zidane, deze middag: “Het belangrijkste is dat Eden niet hervalt.”

Fingers crossed.

