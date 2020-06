Zidane zet Hazard weer in Real-selectie voor herstart La Liga: “Hij vliegt echt sinds zijn terugkeer” Redactie

13 juni 2020

16u02

Bron: Belga 0 La Liga Zinédine Zidane zei meteen waar het op stond, tijdens zijn eerste videoconferentie voor de hervatting van La Liga in Spanje. “Ik hou niet van spelen zonder toeschouwers”, bekende de coach van Real Madrid daags voor het competitieduel tegen het bescheiden Eibar, in het Di Stéfanostadion op het oefencentrum in Valdebebas.

De club moet voor zijn wedstrijden uitwijken naar Ciudad Real Madrid, omdat het bestuur van de stopzetting van de competitie gebruik gemaakt heeft om de renovatiewerken aan het Bernabeustadion alvast te starten. Heel veel verschil maakt het niet, want alle wedstrijden vinden toch achter gesloten deuren plaats. “Spelen zonder fans is niet leuk. Maar goed, gezien de situatie moeten we ons maar aanpassen. Het mag de pret niet al te veel bederven, want we zijn op de eerste plaats natuurlijk blij dat we terug kunnen voetballen. Het Di Stéfano is ook ons stadion: we trainen er en de afmetingen zijn dezelfde als in Bernabeu. We moeten ons maar wat aanpassen.”

Donderdag trok La Liga zich weer op gang met de stadsderby tussen Sevilla en Real Betis, maar op het grote werk was het tot dit weekend wachten. Zaterdag komt competitieleider FC Barcelona in actie op het veld van Real Mallorca. Met nog elf speeldagen te gaan hebben de Catalanen een bonus van twee punten op de Koninklijke, dat Marcos Asensio en vooral Eden Hazard ziet terugkeren uit blessure. “We hebben een maand fysieke voorbereiding achter de rug en dat moet volstaan. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Er rest ons nog iets meer dan een maand competitievoetbal en we zullen er alles aan doen om La Liga alsnog te winnen.”

Voor die landstitel wordt er vooral gekeken naar recordaankoop Hazard, die op training een uitstekende vorm toonde. Dat zag ook ex-Real-speler Alvaro Arbeloa, die tegenwoordig bij de Koninklijke aan de slag is als jeugdcoach. “Met Asensio moeten we voorzichtig zijn, die mogen we in het begin nog niet te veel minuten geven”, vertelde de voormalige verdediger. “Bij Eden ligt de situatie anders. Hij vliegt echt sinds zijn terugkeer. Hij zal voor ons nog vele wedstrijden winnen.”

Hazard viel op 22 februari op bezoek bij Levante uit met een nieuwe enkelblessure. De aanvoerder van de Rode Duivels werd op 5 maart in Dallas geopereerd aan zijn rechterenkel en maakte sindsdien gestaag vooruitgang. Tijdens de verplichte break omwille van de coronacrisis volgde Hazard een individueel programma. Bij de start van de groepstrainingen begin juni kon hij meteen aanhaken. Aanvankelijk leek zijn clubseizoen zo goed als afgelopen, maar door de onderbreking miste hij de voorbije drie maanden nauwelijks wedstrijden met Real Madrid.

Het is voor Hazard tot dusver een moeilijk eerste seizoen bij Real Madrid gebleken. Hij miste de seizoensstart in Spanje door een hamstringblessure en stond ook tussen begin december en begin februari al twee maanden aan de kant met een enkelblessure. Tot dusver kwam hij in vijftien duels voor de Koninklijke tot slechts één goal en vijf assists.

