Zidane wil geen risico nemen tegen agressief Getafe en laat Eden Hazard uit wedstrijdselectie

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Primera Division Geen Eden Hazard (29) in de wedstrijdselectie van Real Madrid voor het competitieduel tegen Getafe. De rechterenkel van de Rode Duivel is nog geen honderd procent en Zinédine Zidane wil geen risico nemen.

📋 ¡Estos son los 24 jugadores convocados para enfrentarnos al @GetafeCF!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/6MFGo1rV2G Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link

Afgelopen zondag bij Espanyol moest Hazard vervangen worden, waarna hij werd opgemerkt met ijs op zijn pijnlijke enkel. Die enkel hield hem tussen eind februari en eind mei drie maanden van de velden. "We moeten rustig blijven", zei Zidane eerder vandaag over de situatie van de Rode Duivel. "Hij is een hele tijd out geweest en we moeten daarom nu rustig blijven. We weten wat voor speler hij is, een heel goeie, en dat weten onze tegenstanders ook. Ze spelen altijd hard, hopelijk niet met de bedoeling om hem te kwetsen. Maar ik twijfel er niet aan dat Eden heel snel opnieuw heel goed zal zijn.”

Zidane zei het niet letterlijk, maar met ‘we moeten rustig blijven’, doelde hij dus op het niet-selecteren van Eden Hazard voor de competitiewedstrijd van morgen tegen ‘vechtploeg’ Getafe. Was dit de kampioenenmatch geweest, dan had Hazard wel deel uitgemaakt van de selectie. Maar Real Madrid wil geen risico’s nemen met de Rode Duivel tegen een van de meest agressieve teams in La Liga. Getafe breekt graag het ritme van de wedstrijd met een hoop kleine en vaak geniepige overtredingen. Zidane neemt Hazard in bescherming. Zelf voelde die de afgelopen dagen de pijntjes na de schoppartijen tegen Mallorca en Espanyol. Hazard is niet honderd procent. Niet tiptop. De geluiden vanuit de club zijn niet alarmerend, maar de rechterenkel van Hazard dient nog steeds goed opgevolgd. Een paar dagen extra rust moeten soelaas brengen.

Our hunger to win is getting stronger, day by day. :fire: #HalaMadrid pic.twitter.com/5hg65d4fNt Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link

Zidane beseft maar al te goed dat hij Hazard nog zal kunnen gebruiken in de titelstrijd. “We hebben echt nog niets gewonnen”, blijft de Fransman voorzichtig. “Het is mijn taak dat te zeggen en het is de realiteit. Zolang het seizoen nog niet voorbij is en je nog niet mathematisch kampioen bent, moet je zwijgen. De spelers weten dat ook. Ik heb zo’n situaties meegemaakt als speler en als coach. Het is niet omdat we enkele goede resultaten na elkaar hebben neergezet dat de buit binnen is. Ons vertrouwen is groot, maar zeker niet te groot. We moeten alle wedstrijden blijven winnen. We tellen op dit moment slechts één puntje meer dan Barcelona. Dat wil niets zeggen. We zijn op de goede weg, maar je moet telkens weer goede prestaties blijven neerzetten.”

