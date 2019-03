Zidane volgt ontslagen Solari op en is opnieuw coach van Real Madrid Redactie

11 maart 2019

15u32 0 Primera Division Zinédine Zidane keert terug als trainer bij Real Madrid. De Fransman volgt de ontslagen Santiago Solari op en leidt morgen reeds de training bij de Koninklijke.

Real Madrid heeft een rampzalige week achter de rug. De Spaanse topclub verloor voor eigen publiek twee keer achter elkaar van FC Barcelona, waardoor Real werd uitgeschakeld in de Copa del Rey en afhaakte in de titelstrijd. Ajax stootte de titelhouder ook uit de Champions League door in Madrid met 1-4 te winnen. Dat kostte de kop van Solari.

Zidane werd reeds in januari 2016 hoofdcoach van Real. Daarvoor trainde hij anderhalf jaar de B-ploeg van de Koninklijke. Onder de hoede van ‘Zizou’ veroverde Real drie keer na elkaar de Champions League: in 2016 tegen Atlético, in 2017 tegen Juventus en in 2018 tegen Liverpool.

De Fransman werd zo de eerste coach ooit die drie keer op rij de beker met de grote oren kon winnen. Met Zidane op de bank won Real ook een keer La Liga (2017), de Spaanse Supercup (2017), twee keer de UEFA Super Cup (2016, 2017) en het WK voor clubs (2016, 2017). Eind mei vorig jaar stapte hij zélf op als trainer bij Real.