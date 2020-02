Zidane: “Volgende week zien we Hazard. Hopelijk” SK

09 februari 2020

18u29 0 CA Osasuna OSA OSA 1 einde 4 RMA RMA Real Madrid La Liga Real Madrid won deze middag met 1-4 op het veld van Osasuna. Na een vroege achterstand – Courtois was kansloos – veerde De Koninklijke recht met goals van Isco (uitblinker), Ramos, Lucas Vázquez en, kijk eens aan, Luka Jovic.

Madrid voetbalde zakelijk in Pamplona, zoals in de voorbije maanden, met uitzondering van de bekerwedstrijd vorige donderdag tegen Sociedad toen Zidane er een potje van maakte. Intussen zocht de Spaanse pers dit weekend naar Eden Hazard. De precieze paraatheid van Hazard houdt Madrid bezig. De ene krant maakt gewag van zijn wederoptreden komende zondag in de thuiswedstrijd tegen Celta, de andere houdt er rekening mee dat de Rode Duivel pas in de laatste week van februari tegen Manchester City hervat. Op zijn persconferentie na de partij in Osasuna blies Zidane alweer koud en warm: “Wanneer Hazard zal spelen, is een beslissing die ik samen met hem neem. Hij heeft trainingen nodig. Volgende week zien we Hazard terug. Hopelijk.”

Dit was de tiende competitiewedstrijd op rij zonder Hazard: Real won er zeven en speelde drie keer gelijk.