Zidane twijfelt voor derby tegen Atlético niet aan Hazard: "Eden wordt speler die we willen" XC

27 september 2019

14u37

Bron: Belga 1 Primera Division Real Madrid speelt zaterdag de topper van de zevende speeldag van de Primera Division op het veld van stadrivaal Atlético Madrid. Coach Zinédine Zidane hoopt dat Eden Hazard in de altijd beladen derby eindelijk ontploft. "Hij is het soort speler dat altijd klaar is voor dit type wedstrijd", blikte de Fransman vooruit.

Hazard kon zijn eerste maanden in Madrid nog niet schitteren. De Rode Duivel miste met een hamstringblessure de start van het seizoen, en moest nadien nog een beetje zijn plaats in de ploeg zoeken. Toch twijfelt Zidane niet aan de Belg. "We weten allemaal wat voor speler we in de rangen hebben", stelde de T1. "Iedereen verwacht meer van hem en hij weet het, maar we staan hierin zij aan zij. Hij gaat de speler worden die we willen dat hij wordt. In Sevilla (0-1-winst) liet hij al goede dingen zien. Ik twijfel geen moment aan Eden, net als aan mijn andere spelers. Tegen Atlético denken we niet aan het resultaat, maar willen we vanaf de eerste minuut een goede partij spelen. We weten dat het moeilijk wordt, maar zijn klaar."

Ook die andere Belg bij Real, Thibaut Courtois, kon de criticasters deze jaargang nog niet helemaal lik op stuk geven. De Limburger, in principe de vaste nummer 1, hield nog maar een keer in zes duels de nul. Woensdag tegen Osasuna (2-0-winst) gaf Zidane speelminuten aan aanwinst Alphonse Aréola. De Fransman wilde niet in zijn kaarten laten kijken voor zijn keeper in de derby. "We zitten allemaal in hetzelfde schuitje en ik ga iedereen nodig hebben. Het enige wat ik wil is dat mijn spelers klaar zijn. Ik zou als het ware met 25 willen spelen."

Real overtuigde dit seizoen dus nog niet echt, maar staat in Spanje wel aan kop met veertien punten. Atlético (13 ptn) volgt nadien met Real Sociedad. Opvallend: Atlético won de laatste derby, in juli vriendschappelijk in de VS, met vooroorlogse 7-3.