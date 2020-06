Zidane tevreden over Hazard, maar niet te spreken over tweede helft Real: “Ik wil enkel het matchbegin onthouden” DMM

15 juni 2020

08u08

Bron: AP 0 La Liga Simpele overwinning tegen Eibar. Assist van Eden Hazard. Drie punten. Meer hoefde het niet te zijn dit weekend voor Real Madrid. Toch was Zinédine Zidane niet happy. “We speelden een slechte tweede helft.”



Het was een zondagswandeling, de partij van Real Madrid tegen Eibar. De Koninklijke overvleugelde met een sterk begin de tegenstand, eens het 3-0 stond gingen de voetjes helemaal van het gaspedaal. “We speelden een goed matchbegin”, zei Zidane na de match. “Ik wil dat onthouden.”

Over wat volgde, was de Fransman niet te spreken. De ex-middenvelder foeterde op zijn sterren. De altijd rustige Zidane was zichtbaar geërgerd in het slotkwartier. In de rust had hij Ramos en co al aangepakt omdat het er aan het eind van de eerste helft al te laks aan toe ging.

“We hadden het moeilijk in de tweede helft. Fysiek was er geen probleem, alle spelers hebben conditioneel goed gewerkt de laatste tijd. Ik denk eerder dat het andere dingen waren”, verwees Zidane naar het gebrek aan concentratie bij zijn spelers.

Wel tevreden was Zidane over de terugkeer van Eden Hazard, de Rode Duivel speelde een uur. “Zijn wissel was gepland. Hem veel langer dan een uur laten spelen, zou geen goed idee geweest zijn. Het samenspel met Karim Benzema verloopt vlekkeloos. Het is een plezier om die twee te zien combineren.”

“Toen Eden in de aanvangsfase van de match een trap op zijn enkel kreeg, waren we wel even bang. Tijdens de rust heeft hij ons gerustgesteld. Hij zei dat het geen probleem was. Meteen na zijn wissel heeft hij er uit voorzorg een zak ijs opgelegd, want we gaan alle spelers nog hard nodig hebben.”

