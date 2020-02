Zidane spuit mist over terugkeer Hazard: “Jullie zullen wel zien of Eden morgen speelt” GVS

05 februari 2020

14u37 0 La Liga “Jullie zullen wel zien of Eden Hazard morgen speelt of niet.” Zinédine Zidane spuit daags voor de Copa del Rey-wedstrijd tegen Real Sociedad mist over een eventuele terugkeer van de Rode Duivel.

Foto’s en filmpjes maakten duidelijk dat Eden Hazard de voorbije weken keihard werkte aan z’n terugkeer. Die comeback kwam er nog niet in de Madrileense derby tegen Atlético, maar mogelijk wél morgen in het bekerduel tegen Real Sociedad. Op zijn persconferentie deed Zinédine Zidane immers geheimzinnig. “Of Eden kan spelen? Dat zullen jullie morgen wel zien. Het spijt me. We zijn blij dat Eden bij ons is. Zijn verwondingen waren ernstig, maar beetje bij beetje gaat het beter. Wij willen nog vele jaren van hem genieten.”

Hazard staat sinds eind november vorig jaar aan de kant met een enkelblessure. Ondanks hun leiderspositie in Spanje kan Real de flitsen van Hazard goed gebruiken. Het ontbreekt de Spaanse grootmacht vaak aan frisse ideeën op het veld. Balbezit in overschot, maar het swingende ontbreekt vaak.