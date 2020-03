Zidane over Hazard: “Ik weet niet of hij terug zal zijn voor het einde van het seizoen” Redactie

07 maart 2020

15u39 0 La Liga Zinédine Zidane hoopt Eden Hazard na zijn geslaagde operatie aan de enkel nog voor het einde van het seizoen te recupereren. Dat vertelde de coach van Real Madrid op zijn persconferentie in aanloop naar het treffen met Real Betis.

Hazard was nog maar net hersteld van een enkelblessure, toen hij op 22 februari weer naar de kant moest op bezoek bij Levante. Een nieuwe enkelblessure, met een operatie als gevolg. Daarvoor vloog de Rode Duivel naar Dallas in de Verenigde Staten. Niet toevallig: Hazard draait van zijn tegenstanders weg als een basketbalspeler. Met enkelletsels in het basketbal hebben ze in Amerika natuurlijk ervaring zat.

Zidane moet het nog een tijdje zonder zijn sterspeler doen, maar de operatie verliep volgens plan. “De operatie is verlopen zoals de chirurg het gepland had”, aldus de Franse oefenmeester. “Ik weet niet of hij terug zal zijn voor het einde van het seizoen, maar ik hoop er natuurlijk wel op. Het is zeker mogelijk. Ik hoop dat hij nog zal spelen voor het seizoenseinde.”

Die hoop zal ook Roberto Martínez koesteren. Hazard speelklaar krijgen tegen het EK is natuurlijk de prioriteit voor de bondscoach, maar elke speelminuut die Hazard verzamelt in de aanloop naar het toernooi, is mooi meegenomen.