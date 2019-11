Zidane over Eden Hazard: “Tevreden over zijn prestaties, maar hij moet meer scoren” AB

01 november 2019

21u30 2 Real Madrid Eén doelpunt en één assist in vijf wedstrijden tot dusver. Eden Hazard (28) beleeft geen blitzstart bij Real Madrid. “Maar op zich zijn we tevreden over zijn prestaties”, vertelt coach Zinedine Zidane.

Morgen staat er voor Real Madrid een competitieduel tegen Real Betis op het programma. Als nummer twee in de stand op één punt van Barcelona doen ‘Los Blancos’ het in theorie niet slecht. Maar wie hun wedstrijden bekeek, weet wel beter. Van goed en ‘Koninklijk’ voetbal was er vooralsnog geen sprake bij het team van Zinedine Zidane. De Franse coach rekent op Eden Hazard om de ploeg op sleeptouw te nemen. Iets wat de Rode Duivel nog niet voldoende lukte.

“Jullie hebben hem al beter zien spelen, wij ook”, aldus Zidane op zijn persbabbel voor de wedstrijd tegen Real Betis. “Maar op zich zijn we tevreden met wat hij momenteel brengt. Hij zal zijn topniveau snel terugvinden. Daar zijn we honderd procent zeker van. Eden wordt elke dag beter. Hij werkt hard. Het enige wat ontbreekt, is dat hij regelmatig scoort. Tegen Galatasaray in de Champions League had hij twee of drie kansen op een doelpunt. Dat moet nog beter.”