Zidane na nederlaag bij promovendus: “Het probleem ligt niet bij de spelers, maar we moeten regelmaat vinden” DMM

20 oktober 2019

09u00

Bron: AP 0 Real Madrid Pijnlijk avondje voor Real Madrid gisteren. ‘De Koninklijke’ ging in afwezigheid van Eden Hazard met 1-0 verliezen op het veld van promovendus Mallorca. Toch blijft Zinédine Zidane zijn spelers uit de wind zetten.

Leider af. Dat is het verdict voor Real Madrid na speeldag 9 in La Liga. De kritiek klinkt weer wat harder, terwijl Barcelona overneemt in de stand na een 0-3-overwinning bij Eibar met goals van Griezmann, Messi en Suarez. Toch was de nederlaag bij Mallorca nog maar de eerste verliespartij in de competitie voor de Madrilenen.

Bovendien stonden een aantal bepalende spelers niet op het wedstrijdblad. Modric en Kroos bleven uit de selectie met rust/blessures. Eden Hazard verwelkomde dan weer zijn vierde zoon en was er om die reden niet bij. Thibaut Courtois stond wel gewoon 90 minuten in de goal.

In die zin moest Zinédine Zidane dus oplossingen zoeken. De Fransman koos voor een 4-4-2 met Benzema en Jovic in de spits. Helaas kon ook de Serviër niet overtuigen. Enkel Courtois liet als doelman minder passen noteren dan de aanvaller. Andermaal flink wat vragen voor Zidane na de wedstrijd.

Zidane: “Meer regelmaat nodig”

De ex-middenvelder hield op de persconferentie zijn spelers uit de wind. “Het probleem ligt niet bij mijn spelers”, vertelde hij na de wedstrijd. “Het probleem is dat we telkens moeten bewijzen hoe goed we zijn. Elke drie dagen. Dat is moeilijk voor ons en momenteel doen we dat niet.”

“Deze ploeg heeft regelmaat nodig. In principe zijn we waar we moeten zijn, want we hebben ook al goeie dingen laten zien dit seizoen. Helaas is het zo dat we soms mindere prestaties hebben. Ik zal niet zeggen dat ik me zorgen maak, want daar hou ik niet van, maar de waarheid is dat we een constante in ons spel moeten leggen als we dit jaar iets belangrijks willen winnen. Er moet meer leven in ons voetbal komen. Tegen Mallorca lukte dat niet.”