Zidane looft Courtois na nipte winst op Betis: "Zoals vaak speelde Thibaut bijzonder goed"

27 september 2020

00u06

Bron: Belga 0 LaLiga Real Madrid moest, voor zijn tweede wedstrijd van het seizoen in La Liga, erg diep gaan bij Betis Sevilla. Real Madrid moest, voor zijn tweede wedstrijd van het seizoen in La Liga, erg diep gaan bij Betis Sevilla. De Koninklijke won met 2-3 , en kon weer rekenen op een sterke Thibaut Courtois, die onder meer vroeg in de partij uitpakte met een knappe save op een kopbal. "Zoals zo vaak de laatste tijd speelde Thibaut bijzonder goed", verklaarde trainer Zinédine Zidane nadien.



"We zijn erg tevreden over de wedstrijd van Thibaut", reageerde de Fransman na de nipte zege. "Tegen Real Sociedad redde hij al een bal knap en vandaag opnieuw. We weten allemaal wat hij kan, ook in de opbouw van achteren. We hebben afgezien tegen Betis, maar het belangrijkste is dat we deze moeilijke match gewonnen hebben."

Eden Hazard, die vorig seizoen uitviel met een enkelkwetsuur en deze jaargang nog niet in actie kwam, behoorde nog niet tot de wedstrijdselectie van Real voor de uitwedstrijd bij Betis. Zidane liet de voorbije dagen wel verstaan dat de Rode Duivel dicht bij een comeback staat.

