Zidane licht toekomstplannen toe en looft aanvoerder Ramos: “Ik blijf geen 20 jaar trainer, ik ga eerder op pensioen” NVE

27 juni 2020

Verzamelen geblazen op het oefencentrum van Real Madrid, Valdebebas, voor de traditionele persbabbel van de coach in aanloop naar de wedstrijd van morgen tegen Espanyol. Real-coach Zinedine Zidane gaf een inkijk in zijn toekomstplannen, en zegt niet verbaasd te zijn door de prestaties van zijn aanvoerder Sergio Ramos. Eden Hazard kwam niet ter sprake.

Drie doelpunten in de laatste vier wedstrijden. Aardige cijfers voor een aanvaller, ongelooflijke cijfers voor een centrale verdediger. Sergio Ramos (34) doet daarmee beter dan Koeman en Hierro en is nu de best scorende verdediger in La Liga, hij zit al aan 69 stuks. “Geen verrassing”, aldus zijn coach. “Hij heeft de kwaliteit, en daarbovenop de persoonlijkheid. Hij wilt altijd winnen en geschiedenis schrijven met deze club.”

“We mogen gelukkig zijn dat we hem hier in Madrid hebben, en ik hoop dat hij tot het einde van z’n carrière blijft. Ik blijf geen 20 jaar meer aan als trainer. Ik weet niet hoeveel, maar ik ga eerder op pensioen. Ik plan niets, van dag tot dag leven moedigt me aan. Daarna zal ik wel andere dingen doen.” Een hint van de oefenmeester over zijn opvolger?

Geen onderwerp op de persbabbel: Eden Hazard. Onze landgenoot begon de afgelopen twee wedstrijden op de bank. Zijn concurrent Vinicius kwam wel ter sprake. “Alle spelers weten waar ze staan. Iedereen die hier speelt heeft hoogtes en laagtes, dat is het leven. Wanneer je diep zit, moet je werken. ‘Vini’ is oké, we genieten van hem. We doen het rustig aan, net zoals met de rest.”

Titelrace

Real Madrid en Barcelona vechten het - zoals wel vaker - uit om de Spaanse landstitel. De ‘Koninklijke’ heeft evenveel punten als Barça, maar het staat wel aan de leiding. “We wisten van het begin al dat er nog elf finales zouden volgen, nu zijn dat er nog zeven. Het verandert niets dat we er nu vier hebben gewonnen, we moeten doorgaan. Espanyol zal het ons zeer moeilijk maken, want ook zij hebben punten nodig. Het is een nieuwe finale, en we zullen tot het uiterste moeten gaan.”

Bij Espanyol werd coach Abelardo Fernández vandaag ontslagen na tegenvallende resultaten. De club staat laatst. “Ik heb niets te zeggen over de beslissing van Espanyol, maar ik vind het jammer voor Abelardo. Het zijn moeilijke tijden.”

Verbouwingen

Real Madrid speelt z’n thuiswedstrijden voorlopig in het trainingscentrum, Alfredo Di Stéfano, en dat zal al zeker zo zijn tot het eind van dit seizoen. Het Santiago Bernabéu is momenteel aan serieuze verbouwingen toe. Zowel in als rond het stadion zijn ze druk in de weer. Een nieuwe parking, een deel van het dak dat reeds werd verwijderd, en ook de grasmat werd opgegraven.

Een deel van de verbouwingen is al verplaatst naar volgende zomer, om de start van de competitie niet in het gedrang te laten komen. Zo is het de bedoeling dat er een intrekbare grasmat wordt aangelegd. Op die manier kan het gras worden opzijgeschoven voor andere evenementen. Op die manier krijgt het stadion dus meerdere doeleinden, waardoor de club haar stadioninkomsten bijna ziet verdubbelen. Verder komt er ook een nieuw dak over het stadion.

