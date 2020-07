Zidane blij met alwéér een clean sheet, Courtois is al 457 minuten ongeslagen: “Het is fenomenaal, wat hij doet” DMM

11 juli 2020

10u15

Bron: AP 4 La Liga 2-0 op eigen veld tegen Alavés. Kat simpelweg in het bakkie voor Real Madrid. De Koninklijke kan een nieuwe titel ruiken, met dank aan een alweer “fenomenale” Thibaut Courtois.



Een klein kwartier Eden Hazard als valse ‘negen’. Real Madrid had de drie punten toen al in de pocket. Na twee gemiste matchen door een opspelende enkel kon Hazard gisteren zijn wederoptreden vieren. Al stond de comeback van de Rode Duivel tegen Alavés wel wat in de schaduw van Thibaut Courtois.

Onze nationale doelman bij de Rode Duivels hield tegen Alavés nog maar eens de nul. Courtois heeft daarmee al 457 minuten geen goal meer tegen gehad. Van de laatste 17 schoten op zijn doel, ging er geen enkele binnen. Courtois keerde ze allemaal. Zinédine Zidane vatte het als volgt samen: “Courtois is fenomenaal.”

Niet dat hij veel werk op te knappen had tegen Alavés, maar een goeie doelman staat er wanneer het moet. Eén schitterende reflex was genoeg om de netten schoon te houden. Courtois is met zijn 18 clean sheets de beste van de klas in heel Europa. Geen doelman die in de buurt komt - de tweede heeft er drie minder.

“We hebben spelers die het verschil maken, maar defensief krijgen we ook niets tegen. Dat is het werk van het hele team, maar wat Thibaut elke wedstrijd voor ons brengt is héél erg goed. Het is fenomenaal, wat hij doet. We verdedigen goed, maar hij helpt ons punten pakken met cruciale reddingen.”

Real kan maandag kampioen worden als Barcelona vanavond verliest op het veld van Valladolid, daar wil Zidane nog niet aan denken. “Dit is een moeilijke competitie om te winnen. Er resten ons nog drie finales. De volgende wedstrijd is over 48 uur. Laat ons vooral eerst goed uitrusten.”

