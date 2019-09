Zidane bevestigt dat Hazard in de kern zit voor Levante: “Hij heeft er enorm veel zin in” SK/YP

13 september 2019

11u10 0 Eden Hazard Goed nieuws voor Real Madrid: Eden Hazard zit morgen voor het eerst in de kern voor de thuiswedstrijd tegen Levante (13u). Dat bevestigde coach Zinedine Zidane zopas op zijn persconferentie.

“Eden is klaar. Iedereen wil hem aan het werk zien, en ik ook. Hij heeft er enorm veel zin in. Maar Eden heeft nog maar een week de trainingen hervat. We spelen zeven matchen in 20 dagen. Het is aan mij om de minuten van Eden te doseren. We hebben hem niet nodig voor een of twee matchen maar voor een heel seizoen. Maar de eerste die morgen het veld op wil, is Eden”, aldus de Fransman vandaag. Hazard blesseerde zich midden augustus aan de rechterdij tijdens de laatste training voor de competitieopener tegen Celta. Er werd toen een onbeschikbaarheid van drie tot vier weken vooropgesteld. Dinsdag tweette Real een foto van Hazard in actie met daarbij de boodschap dat hij de groepstraining volledig kon afwerken.

Real Madrid begon het seizoen met winst in Vigo (1-3), maar kon de volgende twee duels slechts gelijkspelen. 1-1 in het Bernabéu tegen Valladolid, 2-2 bij Villarreal. Alleen een zege in de thuismatch tegen Levante volstaat dus. Met 6 op 9 hebben de Valencianen hun seizoensstart niet gemist. Volgende week woensdag trekt Real Madrid op de eerste speeldag in de Champions League naar PSG. Vier dagen later volgt een moeilijke verplaatsing in La Liga naar Sevilla.