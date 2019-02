Zes punten: La Liga opnieuw (een beetje) spannend na puntenverlies Barça bij Bilbao Redactie

10 februari 2019

22u40 1 Athletic Club ATH ATH 0 einde 0 BAR BAR Barcelona Primera Division Real Madrid is de winnaar van de 23ste speeldag in La Liga. Het won gisteren de Madrileense derby en zag vanavond Barça krasselen in Bilbao: 0-0. Het verschil tussen beide tenoren bedraagt nog 6 punten.

Geen Messi-momentje in San Mames, een weer teleurstellende Coutinho, een slordige Arturo Vidal: het was niet de avond van FC Barcelona. Niet één goeie kans wisten de blaugrana op te tekenen, dat moet quasi ongezien zijn. Dan was Bilbao, slechts het nummer dertien, veel dichter bij een goal. Ware het niet dat Barça wél kon rekenen op Ter Stegen. De Duitse doelman pakte uit met knappe reddingen op een zwaar schot van Susaeta, een retro van Raúl García en, in de slotfase, een poging van dichtbij van Iñaki Williams. Die laatste was veruit de gevaarlijkste actie van de avond.

In de slotfase kwam Vermaelen een lichtgekwetste Lenglet centraal achterin nog vervangen naast Piqué. Bilbao verloor in de blessuretijd nog De Marcos na een tweede gele kaart, maar de stugge Basken waren vastberaden het niet meer uit handen te geven. Barça, dat woensdag ook al niet voorbij Real Madrid raakte in de heenmatch van de halve finale van de Copa del Rey (1-1), ziet ‘de Koninklijke’ terugklimmen tot op zes punten en heeft ook nog een Clásico in het Bernabéu voor de boeg. Wordt La Liga dan toch nog spannend?