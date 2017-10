Ze reden anoniem naar Catalonië, maar Real Madrid lijdt schipbreuk in Girona en volgt nu al op acht punten van Barcelona 18u31

Bron: Belga 0 AFP Primera Division Real Madrid is op de tiende speeldag in de Spaanse Primera Division met 2-1 onderuit gegaan bij de Catalaanse ploeg Girona. De Madrilenen hebben nu al acht punten achterstand op FC Barcelona.

Het is voorbij! ¿¿ Girona wint van Real Madrid. ¿¿ #GironaRealMadrid pic.twitter.com/8deC3YF0BJ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Girona is de stad van de afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont. De politieke impasse in de regio baarde Real Madrid zorgen. De landskampioen liet de traditionele bus met de clubkleuren en het logo op stal en reed anoniem naar het Estadi Montilivi.

Girona schoot het best uit de startblokken, maar het doelhout behoedde Real Madrid voor een vroege achterstand. De knal van Maffeo spatte uiteen op de paal. Na een scherpe counter klom de Koninklijke op voorsprong. Doelman Bono loste de poging van Cristiano Ronaldo, Isco (12.) scoorde in de herneming. Girona was even aangeslagen, maar voetbalde vrij snel opnieuw mee. Real-doelman Casilla moest opnieuw het doelhout bedanken, nadat de kopbal van Portu op de paal was gestorven. De Madrilenen gingen rusten met een gevleide 0-1 voorsprong.

Sergio Ramos zet een snelle counter op die wordt afgerond door Isco, 0-1! ¿¿ #GironaRealMadrid pic.twitter.com/PAUMIe1Jb3 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Tijdens de pauze bleef Raphaël Varane in de kleedkamer. De Franse centrale verdediger had last van een beenblessure, Nacho kwam in zijn plaats. Veel zoden zette dat niet aan de dijk, Girona bleef het tempo bepalen en zorgde voor de ommekeer. Cristian Stuani (54.) tekende voor de gelijkmaker, met een tik achter het steunbeen bracht uitblinker Portu (59.) de thuisploeg op voorsprong. Real Madrid moest puntenverlies vermijden om de kloof met Barcelona niet te laten groeien, maar kwam niet meer tot scoren. Vazquez zag zijn doelpunt terecht afgekeurd wegens buitenspel.

Cristian Stuani met de gelijkmaker na een prachtige aanval van Girona! ¿ #GironaRealMadrid pic.twitter.com/Wd2Y7MnyHi Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Girona rukt dankzij de stunt op naar de elfde plaats. De Catalanen schenken hun streekgenoten uit Barcelona ook een mooie voorgift op Real Madrid. Barça voert de stand aan met 28 punten, de Koninklijke moet nu al acht punten goedmaken.

