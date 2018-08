Zaakwaarnemer Courtois vertelt hoe transfer naar Real Madrid tot stand kwam: "Als zijn familie in Londen zou wonen, zou hij bij Chelsea gebleven zijn" MDB

13 augustus 2018

17u15

Bron: BBC 0 Primera Division Omdat de transferdeadline in Engeland stilaan dichterbij kwam, zette Thibaut Courtois vorige week zelf druk op Chelsea. Door niet op te dagen bij de Londense club wilde onze nationale nummer één zijn droomtransfer naar Real Madrid afdwingen. Iets wat uiteindelijk ook lukte. Nu vertelt zijn zaakwaarnemer Christophe Henrotay dat Courtois met stress kampte. "Hij heeft zich geëxcuseerd bij Chelsea", zei Henrotay aan de BBC.

Thibaut Courtois heeft een stressvolle week achter de rug. Omdat 'Transfer Deadline Day' in Engeland met rasse schreden naderde, stuurde Thibaut Courtois na zijn vakantie zijn kat naar Cobham, het trainingscentrum van Chelsea. Allemaal om druk te zetten op het bestuur van 'The Blues'. "De deal werd bijna gerealiseerd", gaat Christophe Henrotay bij de BBC een week terug in de tijd. "Het is iets wat we idealiter niet hebben gewild, maar dat was nu eenmaal de situatie. Hij heeft zich geëxcuseerd en uiteindelijk is iedereen gelukkig."

Henrotay zegt dat de druk niet alleen bij Chelsea, maar ook bij zijn doelman toenam. "Het is waar dat sommige spelers pushen en het is waar dat Thibaut wat stress kreeg door de situatie omdat Real een bod had gedaan en hij de kans kreeg om te gaan. Hij was wat gestresseerd dat het niet zou doorgaan."

"Als zijn familie in Londen zat, was hij bij Chelsea gebleven"

Courtois zelf herhaalde al meermaals dat hij weer naar Madrid wilde terugkeren om dichter bij zijn kinderen te kunnen zijn. Iets waar ook Henrotay de nadruk op legt. "Er ontstond een misverstand dat hij zijn transfer voor de verkeerde redenen wilde afdwingen, maar hij was aan het pushen om weg te gaan bij Chelsea vanwege zijn kinderen", zegt Henrotay. "Als zijn familie in Londen zou wonen, dan had het een heel ander verhaal geweest. Dan was hij gebleven. Er was geen reden om een club als Chelsea te verlaten, hij had trofeeën kunnen winnen. Jammer genoeg voor Chelsea leven zijn kinderen bij de moeder in Madrid."

"Snelle en makkelijke deal"

Het wordt dus een nieuwe stap in de sportieve carrière van Courtois, daar in de Spaanse hoofdstad. Henrotay verduidelijkt nog even hoe die stap hogerop in de onderhandelingen tot stand kwam. "Hij had zijn contract en alles hing af van Chelsea. Maar omdat het einde van zijn contract dichter bij kwam, kreeg Chelsea interesse om een deal te sluiten met Real en dat deden ze dan ook. Het ging om persoonlijke redenen en dat moeten we accepteren. Chelsea begreep de situatie en hielp ook om de deal rond te krijgen. Ze sloten samen een heel snelle en makkelijke deal, met de menselijke kant van het verhaal in het achterhoofd. Het was geen actie tegen de fans van Chelsea, maar het ging om het beste uit een niet ideale situatie te halen."