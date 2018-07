Yerry Mina betaalt sinds komst bij Barcelona 50 euro per training aan Suarez en Messi SDD

31 juli 2018

16u41

Bron: Sport Bible 0 Primera Division Voetballers durven wel eens naast hun schoentjes lopen, zo ook Colombiaans verdediger Yerry Mina. Toen de 24-jarige verdediger in januari voor het eerst kwam trainen bij de Blaugrana, sloot hij een weddenschap af met voetbalgoden Messi en Suarez. Een niet al te snuggere beslissing zo blijkt.

"Toen ik bij Barcelona aankwam wilde ik voor een goed sfeertje zorgen, dus begon ik wat weddenschappen af te sluiten met Messi en Suarez," vertelt de Colombiaan aan Mundo Deportivo, "Ik wilde wel eens weten wie er de beste vrije trappen kon nemen."

"Voor ik het wist, verloor ik dagelijks 50 euro. Ik dacht bij mijzelf: 'ik betaal die kerels hier om te gaan shoppen.'" De collega verdediger van Vermaelen was wellicht even vergeten met wie hij te maken had, maar zijn bewondering voor de jongens groeide met elke weddenschap die hij verloor: "Die monsters plaatsen de bal waar ze willen, het zijn fantastische spelers, het zijn tovenaars"

Mina wordt deze zomer gelinkt met enkele clubs uit Engeland, maar de 23-jarige blijft er kalm onder: "Ik heb geen idee waar de toekomst ligt, maar ik blijf er kalm bij. Ik ben 23 jaar dus kan nog veel spelen."

Een vertrek uit Camp Nou zou wellicht geen slechte zaak voor zijn portefeuille zijn.