Yannick Carrasco blijft in Madrid: Rode Duivel tekent contract voor 4 jaar bij Atlético ABD

08 september 2020

16u31 8 La Liga Yannick Carrasco (27) blijft in Madrid. Atlético en de Chinese club Dalian Professional hebben een akkoord bereikt over een definitieve transfer. Carrasco tekende een contract voor 4 seizoenen bij ‘Los Colchoneros’.

“De vleugelspeler speelde een belangrijke rol in het laatste deel van vorig seizoen en hielp het team de derde plaats in La Liga te bereiken. Hij speelde 16 wedstrijden, waarin hij één keer scoorde en vier assists gaf”, klinkt het op de website van Atlético.

Carrasco kwam tussen 2015 en 2018 al uit voor Atlético Madrid, waarvoor hij scoorde in de verloren Champions League-finale van 2016 tegen Real Madrid. In de winter van 2018 trok de Brusselaar voor ruim 10 miljoen euro naar het Chinese Dalian Yifang. Een halfjaar geleden keerde Carrasco op huurbasis terug naar Madrid - de drang naar Europees topvoetbal was groot. Hij wilde graag blijven en ook Atlético wilde hem definitief terughalen. De club startte de onderhandelingen op en vond nu een akkoord met Dalian over een definitieve transfer. Carrasco tekende een contract tot 2024 bij Atlético.

