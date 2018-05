Xavi zwaait in emotionele brief Iniesta uit: "De speler met het meeste talent in de geschiedenis van Spanje" Mike De Beck

22 mei 2018

16u48

Bron: Marca 0 Primera Division De ene maestro zwaait de andere uit. Xavi Hernandez liet drie jaar geleden zijn geliefde Barcelona al achter zich. Zondag zag hij in een overvol Camp Nou zijn maatje Andrés Iniesta hetzelfde doen. Xavi kroop dan maar in zijn pen en schudde een bijzonder emotionele en respectvolle open brief uit zijn hand. "Dat ze vroeger vertelden dat we niet samen konden spelen..."

Jarenlang vormden Xavi en Andrés Iniesta een gouden tandem op het middenveld van Barcelona. Twee bouwstenen van het befaamde Tiki Taka-voetbal. De twee stenen zijn ondertussen uit de muur gehaald. Wat overblijft is veel respect voor wat beide heren hebben gepresteerd. Zondag kreeg Andrés Iniesta een waanzinnig eresaluut van de fans. Xavi was ook op de eerste rij aanwezig en richt zich in een brief tot zijn ex-ploegmaat. "Ik herinner me nog de eerste keer dat ik Andrés zag spelen", steekt Xavi van wal. "Ik speelde voor het jeugdteam en hij zat in een jongere groep en iemand kwam naar me toe: 'Xavi er loopt hier een jongen rond die de beste zal worden. Andrés lijkt heel veel op je.' Maar toen ik hem zag spelen, dacht ik bij mezelf: 'Deze jongen lijkt helemaal niet op mij. Hij is anders. Hij had meer creativiteit, had een betere dribbel en kon een 'croqueta' (de kenmerkende beweging van Iniesta red.) uitvoeren. Hij kon op de vier, de zes, de acht of zelfs op de tien spelen."

"Als jonge speler was hij al een maestro als je keek hoe hij zijn lichaam zette voordat hij de bal kreeg, door zijn beide voeten te gebruiken. Nu lijkt dat misschien normaal, maar toen was dat revolutionair. Wat me het meest verraste was dat hij de bal kon begeleiden zonder dat hij hem hoefde aan te raken. Je zag hem spelen en het was een show. Hij speelde altijd met zijn hoofd omhoog en verloor nooit zijn positie. Een concept waar we al jaren op trainden. Ik dacht vaak: 'F*ck, hij is vier jaar jonger, maar heeft een aangeboren talent.'"

"Andrés is voor mij de speler met het meeste talent in de geschiedenis van Spanje die ik heb zien spelen. Hij heeft een spectaculair talent. Hij wil altijd de bal. Weten de mensen wel wat dat betekent? Terwijl velen de bal niet willen omdat ze niet in de val willen lopen, vraagt hij er altijd naar. Terwijl andere spelers zeggen: 'Nee, nee. Geef me de bal niet. Nu niet alsjeblieft', zou Andrés komen en zeggen: 'Kom op. Geef de bal aan mij. Geef hem nu alsjeblieft'. Dat is persoonlijkheid hebben. Een echte leider zijn. Een stille leider, maar een autenthieke leider. Soms keken we tijdens wedstrijden naar elkaar: 'Hoe heeft hij dat gedaan? Hoe is hij daar ontsnapt? Dat is onmogelijk'. Hij is een maestro, een echte maestro."

"Andrés is een persoon die zijn eigen engel heeft. Vraag me niet waarom, maar hij heeft er een. Hij is zoals Iker Casillas. De rest heeft het niet, maar zij wel. Ze hebben een engel, want op het juiste moment pakken ze uit met de winnende pass, de winnende redding of het winnende doelpunt."

"Ik herinner me nog dat ze zeiden dat we niet samen konden spelen... Dit is Barça! Een club vol debatten. Ik voelde me beter met de technische kwaliteiten rondom me dan de fysieke kracht. Natuurlijk zijn de fysiek sterke spelers belangrijk, maar kijk eens naar Andrés, Leo (Messi red.) en Busi (Sergio Busquets red.). Ik haatte de discussies waarin gezegd werd dat Barça meer spieren nodig had. Maar wat vertel je me nu? De belangrijkste spieren om te voetballen zijn de hersenen, zoals Cruijff zei. Het is waar dat ik en Andrés in stilte lijden. Ik ben zoals hem. Ik geef de voorkeur om te zwijgen en te reageren waar het moet, op het veld. 'Oké, er komen drie nieuwe spelers. Perfect, ik ga er godverdomme voor! Ik ga met die drie concurreren, ook al hebben ze 250 miljoen peseta's gekost. Ik ga bewijzen dat ik een Barça-speler kan zijn'. Dat is de mentaliteit die Andrés in die tijd had. Er zijn dan twee opties: vechten zoals wij deden of vervallen in ontmoediging. Denken dat je er niet uitkomt."

"Op het veld transformeert hij. Daar verschijnt zijn ware persoonlijkheid. Het is zijn natuurlijke habitat. Als hij de bal niet raakt, is hij niet gelukkig. Ik kan me geen grote wedstrijd herinneren waarin hij niet op de afspraak was. Simpelweg omdat die wedstrijden niet bestaan. Andrés is er altijd. Trouwens, ik heb hem nog nooit zijn stem horen verheffen. Wanneer hij klaagde deed hij dat altijd met respect. Met argumenten, maar zonder te schreeuwen. Zelfs op dat vlak is hij een voorbeeld. Hij stelde de ploeg telkens voor op het individu. Niet makkelijk, want we hebben allemaal wel ons ego."

"Voor de Champions League-finale in 2006 zette Rijkaard Andrés niet als basisspeler op het blad. Toen ik het hoorde, zei ik tegen Puyol: 'Andrés speelt niet? Hoe komt het dat hij niet speelt?' Puyol antwoordde: 'Ik weet het niet. Ik weet het niet'. Niemand wist het en hij begreep het zelf ook niet. Wanneer hij er in de tweede helft op kwam, veranderde alles. Hij heeft de zaken op orde gebracht. Op zijn manier natuurlijk. In zijn binnenste was hij kwaad, maar het eerste wat hij deed, was denken aan de groep. Die woede hielp hem om nog beter te worden. Een andere zou zijn schoenen weggooien of slecht reageren. Hij niet. Dat maakt hem sterker. In zijn stijl, zonder een woord te zeggen, maar op het veld tonen dat ze het mis hadden. Dat is Andrés. Binnenkort zal je weten wat je echt hebt gedaan, machine."