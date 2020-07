Xavi verlengt contract in Qatar... maar als FC Barcelona roept, kan hij weg ODBS

05 juli 2020

15u47 0 La Liga Xavi zal ook het seizoen 2020-2021 de hoofdcoach van het Qatarese Al Sadd zijn, zo maakt de club vandaag bekend. In het contract is wel een speciale clausule opgenomen die stelt dat Xavi weg kan als FC Barcelona concreet wordt.

In januari probeerde Barça Xavi al terug te halen als vervanger van Ernesto Valverde, maar de ex-middenvelder bedankte toen. Geen oplapwerk. Als hij terug naar Nou Camp trekt, dan wel met een propere lei en een nieuw project waarin Xavi de nodige garanties krijgt. De Barça-legende zit in het kamp van Victor Font, die volgend jaar Bartomeu wil opvolgen als voorzitter van FC Barcelona.

De kans bestaat dus dat Xavi pas in de zomer van 2021 terug naar Catalonië keert. Afwachten of de blaugrana ook volgend seizoen nog doorgaan met de omstreden Setién. Ook Ronald Koeman is kandidaat maar ook hij komt in principe pas vrij in de zomer van 2021 nadat de ook ex-speler van FC Barcelona met Oranje het EK heeft afgewerkt.

Zo start Xavi in theorie een zesde seizoen bij Al Sadd, waarvan de laatste twee als T1. Op 24 juli herstart de competitie in Qatar. Al Sadd telt tien punten achter op leider Al Duhail met nog vijf speeldagen af te werken. Xavi won afgelopen jaar de Super Cup en de Qatar Cup. Hij sloot zijn loopbaan als voetballer ook af bij Al-Sadd.

“Ik ben gelukkig met mijn nieuwe verbintenis”, zegt Xaxi op de website van zijn club. “We gaan nu aan een aantal zaken werken, zoals het verlengen van het contract van Akram Afif. Ook zoek ik buitenlandse vervangers voor Gabi en Marco Fabian.”

