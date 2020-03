Xavi herhaalt straks terug te keren naar FC Barcelona als trainer: “Ze hebben alleen een topaanvaller nodig” ODBS

30 maart 2020

07u15

Bron: AP 0 La Liga De Spaanse oud-voetballer Xavi wil graag trainer van FC Barcelona worden, maar niet nu. De 40-jarige Catalaan had in januari al de kans om bij ‘zijn’ club aan de slag te gaan, toen Ernesto Valverde werd ontslagen. Xavi wil echter niet tussentijds instappen.

“Ik begin alleen aan een nieuw project, waarin ik alles zelf kan beslissen”, zegt de voormalige strateeg op het middenveld van Barcelona in een interview met de krant La Vanguardia. “Maar het is duidelijk dat ik terug wil naar Barcelona.”

Xavi is nu in Qatar trainer van Al Sadd. Ook bondscoach Ronald Koeman werd in januari gepolst door Barcelona om Valverde op te volgen. Koeman wil echter eerst met Oranje meedoen aan het EK, dat onlangs werd verplaatst van komende zomer naar volgend jaar. Barcelona kwam uiteindelijk uit bij Quique Setién. Hij ondertekende een contract tot medio 2022 in Camp Nou.

Volgens Xavi heeft Barcelona genoeg kwaliteit in de ploeg om prijzen te pakken. “Met keeper Ter Stegen, linksback Jordi Alba, centrumverdediger Gerard Piqué en verdedigende middenvelder Sergio Busquets hebben ze spelers in huis die op hun positie de beste ter wereld zijn. En Lionel Messi is de beste voetballer ter wereld. Spelers als Suárez, Frenkie de Jong en Arthur zijn voetballers waar Barcelona nog jaren mee vooruit kan. De basis is erg goed”, aldus Xavi. “Ze hebben nog een topaanvaller nodig, een type als Neymar, al weet ik niet of hij nu in de groep zou passen. Denk dan aan Jadon Sancho of Serge Gnabry.”