Xavi beslist om nog geen trainer van FC Barcelona te worden, maar wil in juni wel het roer overnemen ODBS

12 januari 2020

18u20

Bron: El Mundo Deportivo, Marca 1 La Liga Xavi wordt (nog) geen coach van FC Barcelona. Het clubicoon van de blaugrana wil eventueel pas in juni overnemen in Camp Nou en blijft voorlopig aan de slag in Qatar bij Al-Sadd, zo schrijven de Spaanse media.

Moeilijke start van 2020 voor FC Barcelona, dat nu ook Luis Suárez vier maanden kwijt is. Een draw op Espanyol en verlies tegen Atlético in de Spaanse Supercup doen de al wankele positie van Ernesto Valverde verder afbrokkelen. De zogeheten Jeddah-crisis zou niet op te lossen zijn. Zeker nadat Al-Sadd bevestigde dat Barça gesprekken voerde met hun coach Xavi om per direct trainer te worden van FC Barcelona. Xavi sprak in Qatar met CEO Oscar Grau en technisch directeur Eric Abidal. Maar vandaag werd duidelijk dat de gewezen centrale middenvelder van Barça niet ingaat op de jobaanbieding. Nog niet, want Xavi heeft louter problemen met de timing.

Als hij trainer wordt van ‘zijn’ Barça, moet dat op het juiste moment zijn. Voor aanvang van een nieuw seizoen, niet in het midden van een seizoen ten koste van Valverde. Om zo met een propere lei aan zijn ambtstermijn als trainer in Catalonië te starten. Hij weet toch dat hij op termijn ooit als T1 in de dug-out in Camp Nou zal zitten - Xavi heeft tijd en is er nog maar 39. Bovendien wil hij Al-Sadd ook zo maar niet meteen de rug toekeren. Nadat hij al de Supercup won met de ploeg, speelt Al-Sadd vrijdag de finale van de Qatarese cup tegen Al Duhail, de sterkste ploeg in Qatar. Vorig jaar tekende Xavi er een contract tot 2021, waarna hij volgens het plan bondscoach van Qatar zou worden. De lokroep van Barça indachtig, lijkt zeker dat laatste weinig waarschijnlijk.

En zo leidt Valverde maandag dus toch weer de training van FC Barcelona. Goed wetende dat hij binnen het bestuur alleen nog de steun heeft van voorzitter Josep Maria Bartomeu. Anders was hij al lang de laan uitgestuurd. Xavi is trouwens ook het mannetje van Victor Font, die in 2021 de nieuwe voorzitter wil worden wanneer er verkiezingen zijn. De spelers, waaronder Messi in de video hieronder na het verlies tegen Atlético, betuigen officieel hun steun aan Valverde. De vraag blijft echter of de coach het zal uitzingen tot het einde van het seizoen. Discussies binnen de top vinden plaats.