Wrevel rond scheldende assistent in Clásico schetst de malaise bij FC Barcelona: “Verdorie Griezmann!” ODBS

04 maart 2020

18u15

Bron: COPE, Marca 0 La Liga FC Barcelona likt de wonden na de 2-0-nederlaag in de Clásico. In het vizier, van vooral de Spaanse sportmedia: Éder Sarabia, hulpcoach. In een gretig gedeeld filmpje van rechtenhouder Movistar, met de focus op de dug-out van Barça, scheldt de T2 van Quique Setién onder andere Griezmann verrot en stelt hij zich vragen bij de tactiek.

Volgt er een jaar zonder één trofee voor FC Barcelona? De Supercopa en de Copa del Rey zijn al weg, terwijl alles erop wijst dat de blaugrana de Champions League ook dit jaar weer niet gaan winnen. En na het verlies tegen Real zondag, is het in de strijd om de titel in La Liga alweer achtervolgen. Misschien moet zo’n horrorseizoen maar eens in Camp Nou, om via een ‘tabula rasa’ onder impuls van een nieuwe voorzitter de identiteitscrisis waarmee de club al enkele jaren worstelt, achter zich te laten. De hamvraag: waar past Lionel Messi het best in dat toekomstig plaatje?

Ondertussen wordt er vooral gefocust op randfenomenen, zoals het optreden van T2 Éder Sarabia zondag in het Bernabéu. Sarabia is sinds 2015 de vaste assistent van Setién. Na Las Palmas en Betis mogen ze zich bewijzen in het Camp Nou, voorlopig zonder al te veel succes. Een liplezer is op de video losgelaten en dat zorgt voor weinig fraais. Zeker toen Griezmann in de eerste helft met een onbesuisde poging een dot van een kans miste, ging Sarabia fel tekeer. Inclusief menig scheldwoord. Dat Antoine moest scoren door zachter te trappen, gevolgd door een weinig fraaie uitdrukking over zijn eigen moeder, zie je Sarabia zeggen. Ook Arthur en Piqué kregen er geregeld van langs. Of, gericht naar een speler waarvan de identiteit niet meteen geweten is: “Hij doet niets wat hij zou moeten. Plots trapt hij op doel terwijl hij moet passen.”

Ook de tactiek van Barça haalt Sarabia na de pauze door de mangel. “Onze achterlijn mag niet zo ver terugvallen. Zo worden de ruimtes groter en doet Real ons pijn, zeker wanneer Benzema terugzakt om de bal te vragen en ons zo uit verband speelt”, zie je hem vloeken tegen Setién. Op een gegeven moment roept hij ook instructies richting Messi, die zondag geen ‘masterclass’ maar een ‘disasterclass’ weggaf. Dat zou in verkeerde aarde zijn gevallen bij Leo, waarna er volgens ESPN-journalist Moisés Llorens harde woorden zijn gevallen tussen Sarabia en de sterspeler. Ook de Spaanse sportshow van radiostation Cope sprong al op de kar en zegt dat de kleedkamer van FC Barcelona niet blij is met het gedrag van Sarabia. Hij zou niet de juiste man zijn om als T2 in de dug-out te zitten. Zeker niet omdat hij vooral zijn strepen verdiende als analist voor Canal + en nooit zelf op het hoogste niveau gevoetbald heeft.

Ondanks dat Éder Sarabia, ook een notoir wielerfan met voorliefde voor Remco Evenepoel, vandaag flink verdedigd wordt door zijn vader Manu (“de woorden zijn uit hun context getrokken”), zal hij zich de komende weken ongetwijfeld een pak meer gedeisd houden tijdens de wedstrijden. Manu Sarabia is een gewezen spits van Athletic Bilbao die bij Logroñes nog samen met Quique Setién heeft gevoetbald.