Wil Cristiano Ronaldo weg bij Real Madrid?

Primera Division Cristiano Ronaldo is volgens de Spaanse krant AS aan zijn laatste maanden bij Real Madrid bezig. De 32-jarige spits is misnoegd over het uitblijven van een verbeterd contract en zou op een terugkeer naar Manchester United aansturen.

In de Champions League scoorde Cristiano Ronaldo dit seizoen wel aan de lopende band voor Real Madrid maar in la Liga wil het niet vlotten voor de Portugese spits: na 19 speeldagen staan er nog maar vier treffers op zijn naam. Het is al van zijn periode bij Manchester United geleden, toen hij nog een jonge snaak van twintig was, dat hij zo moeizaam tot scoren kwam.

'Als ik de beste voetballer ter wereld ben en vijf prijzen op één jaar win, dan hoor ik ook de best betaalde voetballer op de planeet te zijn' Cristiano Ronaldo

Begrijpelijk dat de Spaanse pers naar een verklaring zoekt waarom de topscorer aller tijden van Real Madrid nu de weg naar de netten bijster lijkt. Ze komen telkens bij dezelfde uitleg uit: Ronaldo voelt zich niet meer happy in Bernabeu. Hij zou op ramkoers liggen met voorzitter Florentino Pérez omdat die zich zogezegd niet aan zijn belofte heeft gehouden, zo meldt de Spaanse krant AS. Volgens CR7 heeft Pérez hem, na de gewonnen Champions League-finale tegen Juventus (4-1) waarin Ronaldo twee keer scoorde, gegarandeerd dat zijn tot 2021 lopende contract zou verlengen én vooral zou opwaarderen. "Als ik de beste voetballer ter wereld ben en vijf prijzen op één jaar win (titel, Spaanse Supercup, Champions League, UEFA Supercup en WK voor clubs, red), dan hoor ik ook de best betaalde voetballer op de planeet te zijn," zo redeneerde Ronaldo.

Eergevoelig

Dat is Ronaldo nu niet. Bij de Koninklijke verdient hij naar verluidt 21 miljoen euro netto per jaar. Neymar krijgt bij PSG evenwel 37 miljoen euro en uit publicatie van documenten uit Wikileaks blijkt dat Lionel Messi bij FC Barcelona zelfs aan 50 miljoen euro zit - meer dan het dubbele van Ronaldo dus. Dat kan de eergevoelige Portugees niet over zich heen laten gaan en dus eist hij een forse loonsverhoging.

Net die dwingende eis zou bij Pérez in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Niet dat hij Ronaldo geen beter loon gunt, alleen laat hij zich niet chanteren, zo klinkt het. Zo komt het dat de contractbesprekingen aanslepen en Ronaldo er inmiddels genoeg van heeft.

Volgens AS voelt Ronaldo zich "verraden" door het bestuur en zou hij aan verschillende ploegmaats toevertrouwd hebben dat hij wil terugkeren naar Manchester United, waar hij zich altijd naar waarde geschat voelde. Nog geen maand geleden beweerde het Spaanse sporttijdschrift Don Balon dan weer dat Ronaldo's manager Jorge Mendes aan het onderhandelen zou zijn met PSG over een monsterdeal waar ook Neymar in betrokken zou zijn.

Afwachten of het tot een breuk komt tussen Real Madrid en zijn sterspeler. Vóór het WK in juni zouden er evenwel geen knopen over zijn toekomst doorgehakt worden.

