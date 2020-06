Exclusief voor abonnees Wij keken met de ouders van Courtois naar zijn 501ste match: “Thibaut is altijd een perfectionist geweest. Misschien nog meer bij sinds-ie bij Real zit” Stephan Keygnaert

20 juni 2020

05u00 4 La Liga Thibaut Courtois (28) rondde vórig weekend de kaap van 500 officiële wedstrijden in zijn carrière. Donderdagavond keek uw krant mee naar zijn 501ste – het duel van Real Madrid tegen Valencia – in het gezelschap van zijn mama Gitte en papa Thierry. Er is niets fake aan de Courtois’: “Wij slapen gerust. Thibaut weet waarmee hij bezig is.” Trip down memory lane.

De oudste van de drie dartspelers ziet zijn eerste pijl afketsen op het bord. Zijn tweede pijl belandt in de zwarte rand. Als hij wat later de stand bijhoudt van zijn maten, lijkt hoofdrekenen ook al niet zijn grootste kwaliteit.

‘Café Jengske’ in Bilzen – any given Thursday. De gezellige bruine kroeg met terras is het stamcafé van Thierry Courtois. Hij is net terug van een fietstochtje met vrienden. In nat en bezweet koerstenue – dat zal hem later op de avond nog zuur opbreken – komt-ie voor het gigantische tv-scherm zitten. “Ik hoorde ­Thibaut deze middag nog – spelen zonder ­publiek doet raar, zegt hij, maar ça va, nog.”

Of hij na 500 en meer officiële wedstrijden van zijn zoon nog nerveus is?

Thierry Courtois schudt het hoofd, en drinkt van zijn pintje: “Niet meer.”

Even verderop – we verzinnen het niet – gooit de oude grijze man bullseye.

•••

Thibaut Nicolas Marc Courtois is 28. Hij is van begin mei – een Stier. Dat heet ‘koppig’ en ‘­genotzuchtig’, maar ook ‘volhardend en vastberaden’.

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen