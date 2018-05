Wie volgt Zidane op? Man van het huis of trainer die Madrid meerdere keren afwees Mike De Beck

31 mei 2018

17u45 27 Primera Division Zinedine Zidane heeft nog maar net zijn afscheid aangekondigd, of het gonst al van de geruchten rond zijn opvolger bij Real Madrid. Het is nog gissen wie er in polepositie ligt, maar volgens de Spaanse pers is dat Mauricio Pochettino nadat een wel heel speciale clausule in zijn nieuwe verbintenis met Tottenham de ronde doet. Een gerucht dat echter ontkracht wordt door The Times. Ook klinkende namen als die van Joachim Löw, Jürgen Klopp en Arsène Wenger (die Madrid meerdere keren afwees) worden aan de 'Koninklijke' gelinkt. Maar ook man van het huis Guti wordt genoemd.

Poll Zidane haakt af als trainer van Real. Wie moet hem opvolgen? Guti

Jürgen Klopp

Joachim Löw

Mauricio Pochettino

Arsène Wenger

Een andere trainer Guti 11%

Jürgen Klopp 17%

Joachim Löw 18%

Mauricio Pochettino 15%

Arsène Wenger 20%

Een andere trainer 19%

Mauricio Pochettino: Tottenham als huidige werkgever

De 47-jarige Argentijnse trainer heeft nog maar net zijn contract met liefst vijf jaar bij Tottenham verlengd. Dat houdt de Spaanse pers echter niet tegen om hem als 'topkandidaat' te bestempelen en dat heeft dan weer alles te maken met een zogenaamde clausule die de ronde doet na het afscheid van Zidane. Enkele Spaanse kranten denken te weten dat in het vernieuwde contract van Pochettino een speciale clausule werd opgenomen. Namelijk dat de coach kan vertrekken als Real Madrid of Paris Saint-Germain komt aankloppen. Iets dat volledig wordt ontkracht door The Times. Het ziet er dan ook niet naar uit dat Pochettino zijn koffers zal pakken in Londen. Er wordt zelfs verwacht dat enkele sterkhouders van de 'Spurs' het voorbeeld van hun trainer zullen volgen en hun contract ook verlengen.

Joachim Löw: Duitse nationale ploeg als huidige werkgever

De volgende in het rijtje is Joachim Löw. Net als Pochettino zette ook de Duitse trainer zijn krabbel onder een nieuw contract bij zijn huidige werkgever. Een verbintenis tussen Löw en de Duitse nationale ploeg dat twee weken geleden op papier werd gezet en tot 2022 loopt. Ook heel wat collega's van zijn staf tekenden een contractverlenging zodat Löw verankerd lijkt bij de 'Mannschaft'. "Dezer dagen heb ik een grote motivatie gevoeld met het oog op het WK in Rusland en enkele intense weken met het team. Het toernooi heeft mijn volledige focus", liet Löw na het tekenen van zijn nieuw contract weten. Hij gaat straks dus op zoek naar een tweede opeenvolgende wereldtitel met zijn land.

Guti: U19 van Real Madrid als huidige werkgever

Waarom niet eens kijken wat voor vlees er in de kuip ligt bij de jeugdtrainers? Zinedine Zidane nam in januari 2016 immers ook het roer over van het eerste elftal nadat de Fransman indruk maakte bij Real Madrid Castilla, de B-ploeg van de 'Koninklijke'. Dan duikt de naam van Guti (José María Gutiérrez Hernández) meteen op. In 2013 maakte het Madrileense clubicoon zijn eerste stappen als assistent-trainer bij Real Madrid waarna hij zelf het heft in handen nam. Eerst als hoofdcoach bij de U18, daarna bij de U19.

Zijn prijzenkast bleef daarbij niet leeg. Guti sleepte met zijn jonkies de Copa del Rey (de Spaanse beker) en de Copa de Campeones (een competitie voor de beste Spaanse jeugdploegen) in de wacht. Daarnaast bereikte hij ook de halve finale van de Youth League (de Champions League voor jeugdteams). Guti zelf speelde van 1996 tot 2010 voor Real Madrid en zal altijd herinnerd worden als de man van die ene geniale assist tegen Deportivo La Coruña.

Jürgen Klopp: Liverpool als huidige werkgever

Terug naar een Duitse kanshebber dan, enter Jürgen Klopp. De man beet met Liverpool net tegen Real Madrid in het gras in de finale van de Champions League, maar werd in het verleden wel al gelinkt aan de 'Koninklijke'. Tot een aanstelling kwam het echter niet en momenteel heeft de Duitser nog een contract tot 2022 lopen bij Liverpool waar hij dit seizoen met onder meer zijn poulain Mo Salah furore maakte.

Arsène Wenger: zonder club

Na 22 jaar zette Arsène Wenger een punt achter zijn trainerscarrière bij Arsenal. Een eeuwigheid in het moderne voetbal. Het is dan ook nog maar de vraag of de 68-jarige trainer zijn tanden wil zetten in een nieuw project. Toch zijn Real-voorzitter Florentino Perez en Arsène Wenger geen onbekenden voor elkaar. In 2009 liet Perez zich al ontvallen dat hij enkele keren zijn licht had opgestoken bij de toenmalige trainer van Arsenal. "We hebben de Fransman altijd al leuk gevonden en we spraken al enkele keren met hem", vertelde hij aan L'Equipe. "Maar hij voelt zich heel verantwoordelijk voor wat er gaande is en wat er gaat gebeuren bij Arsenal. Hij wil de club waar hij al zo veel voor heeft gegeven niet verlaten." Onlangs ging Wenger dieper in op de zaak. "Ik denk dat ik Madrid twee of drie keer heb afgewezen. Het is een van de teams waar ik als kind van hield, maar het was een zeer gevoelige periode voor Arsenal", vertelde Wenger aan beIN Sports.

Ook de namen van Antonio Conte en Maurizio Sarri circuleren. Die eerste lijkt echter niet meteen bij de stijl van het huis te passen en van de tweede Italiaan wordt verwacht dat hij Conte bij een eventueel vertrek zal opvolgend bij Chelsea.