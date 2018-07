Wie moet Ronaldo opvolgen bij Real? Neymar, Mbappé of... Eden Hazard? En nog drie andere gevolgen van vertrek Cristiano SDD

16u12 2 Primera Division Dat Ronaldo voor vier jaar naar Juventus trekt, wist u ongetwijfeld al. De kranten en alle sociale media staan er vol van. Maar wat zijn de gevolgen hiervan? Wij lijstten de belangrijkste vier op.

1. Het is tijd voor een nieuwe 'Galactico' bij Real

Dat de Koninklijke naast Ronaldo nog over enorm veel aanvallend potentieel beschikt staat buiten kijf, maar het vertrek van de vijfvoudig Ballon D'or winnaar zorgt hoe dan ook voor een enorme aderlating voor Los Blancos. In zijn negen jaar bij Real scoorde de Portugees 451 doelpunten in 438 wedstrijden. Hij haalde 16 trofeeën binnen in die tijdspanne, waaronder vier keer de Chamions League en twee keer La Liga.

Florentino Perez, de grote baas bij Real Madrid, zou Florentino Perez niet zijn als hij nog geen vervanger op het oog zou hebben. Het is al van Bale geleden dat de Koninklijke de wereld nog eens op zijn kop zette door de duurste transfer ooit aan te kondigen. Nu Ronaldo naar Juventus vertrekt, staat de deur op een kier voor een nieuwe toptransfer. Drie spelers maken de grootste kans om Ronaldo op te volgen bij Real: Neymar Jr., Kylian Mbappé en... Eden Hazard.

Neymar:

De Braziliaanse vedette vertrok nog maar een jaar geleden naar PSG voor een transferrecord van €222 miljoen. Nota bene van bij Real's aartsrivaal Barcelona. Hij won met PSG de competitie, maar de ultieme droom van PSG, de Champions League, kon Neymar niet vervullen. PSG verloor in de laatste 16 tweemaal van Real Madrid (3-1 en 1-2). Neymar zou zich niet helemaal tevreden zijn bij PSG en een overstap van Parijs naar Madrid zal veel gemakkelijker zijn dan van Barcelona naar Real Madrid.

Eden Hazard:

De Belgische aanvoerder is op dit moment, volgens de gokkantoren althans, dé favoriet om Ronaldo op te volgen. Perez is een grote fan van de tovenaar en onlangs flirtte Hazard zelf nog openlijk met de Koninklijke : "Het is elke speler's droom om voor Real Madrid te spelen, zelfs als Zidane er geen coach is. Het maagdelijk witte shirtje van Madrid is iets speciaal." Chelsea speelt dit jaar geen Champions League en onlangs wees Hazard ook een nieuw contract af.

Kylian Mbappé:

De superster van het Franse voetbal op het WK. 19 jaar is de lookalike van de Ninja Turtle, Donatello. Daarnaast is hij ook een grote Real Madrid-fan. De jongeling barst van het talent, haalt een verschroeiend tempo en vormt de nachtmerrie van elke verdediging - vraag maar aan onze Rode duivels. Florentino Perez droomt al langer van de Fransman, al toen hij 14 jaar was probeerde ze hem te rekruteren. Toen zei hij nee, maar kan hij dat een tweede maal? Of het van hem zal afhangen, is nog maar de vraag. PSG heeft kapitaal genoeg en heeft nog maar een seizoen kunnen genieten van zijn goudhaantje.

Naast deze drie supersterren worden ook nog andere grote namen genoemd: Robert Lewandowski,Paulo Dybala en Harry Kane. Wie ook in zijn plaats komt, zal in de voetsporen van een mastodont van het voetbal moeten treden.

2. Het legendarische shirt met nummer 7 komt vrij bij Real

Rond het shirt met nummer 7 hangt haast een mythisch aura, zeker bij een club als Real Madrid. Toen Ronaldo aankwam, moest hij zich eerst nog tevredenstellen met het nummer 9. Na twee jaar bij Real erfde hij het rugnummer van Raúl, die er 15 jaar mee speelde. Voor Raúl droegen slechts drie andere spelers het rugnummer: Emilio Butragueño (85/86 - 94/95), Juanito (80/81 - 85/86) en Joseíto (55/56).

3. Perez maakt duidelijk dat niemand groter is dan de club

Als Real Madrid een nieuwe superster haalt, zij het Hazard, Neymar of Mbappé, is de kans dat zij dezelfde neus voor goals gaan hebben als Ronaldo klein. Maar naast zijn waarde op het veld, bezat Ronaldo naast het veld ook een enorme marketingwaarde. Het verlies van de Portugees zal sowieso een aderlating betekenen voor de club, maar door CR7 te laten verkassen naar Italië maakt Perez wel een statement. Niemand is groter dan de club, ook Ronaldo niet.

Na zijn komst hielp hij de Madrista's aan vier Champions League-bekers, maar dat deed de Portugees niet alleen. In dat team zaten ook Luca Modric, Raphael Varane, Gareth Bale, Sergio Ramos en talloze andere steengoede voetballers. Ook voor de komst van Ronaldo was Real al een van de meest succesvolle clubs in de wereld en dat zal het na het vertrek van Ronaldo ook zijn.

Perez plande Ronaldo's vertrek al in januari. Hij verlaagde zijn opstapclausule van €1 miljard naar €120 miljoen. Een duidelijk signaal van de voorzitter dat hij het gezanik van zijn superster beu was en dat hij bereid was om zijn goudhaantje te laten gaan. De 71-jarige Perez besefte ook, met al zijn ervaring, dat de tijd gekomen was om Ronaldo te verkopen. De Portugees wordt volgend jaar 34 in februari en ook hij heeft een houdbaarheidsdatum. Al beweert hij zelf dat hij jaren mee kan aan de top.

4. Ronaldo gaat een astronomisch bedrag verdienen

Juventus tast niet alleen voor het transferbedrag diep in de buidel, ook het loon van Ronaldo betekent een enorme hap uit het budget van de Oude Dame. Ronaldo heeft een contract van 120 miljoen gespreid over vier jaar. Omgerekend betekent dit:

€30 miljoen euro per jaar ofwel 109 Ferrari 599 GTO's (€275,000/stuk).

€2,5 miljoen per maand ofwel 2,8 luxeappartementen op de dijk in Knokke-Heist.

€576,923 per week ofwel 4 miljoen rollen toiletpapier.

€82,417 per dag ofwel 1000 Iphones X per dag

€3,434 per uur ofwel 21 keer het 14-gangenmenu (€165) in het toprestaurant 'The Jane' van Sergio Herman.

€57.23 per minuut ofwel 30 exemplaren van Het Laatste Nieuws.