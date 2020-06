Weinig vuurwerk bij herstart La Liga: Sevilla klopt stadsgenoot Real Betis na bleke wedstrijd XC

11 juni 2020

23u58 0 Sevilla SEV SEV 2 einde 0 BET BET Real Betis La Liga La Liga ging vanavond na 93 dagen zonder Spaans voetbal weer van start. Een openingsdans zonder vuurwerk. Sevilla rekende na een matige partij af met stadsgenoot Real Betis: 2-0.

Sevilla nam -in een leeg stadion, maar wel met virtuele fans en nepsfeer- meteen de regie in handen en deelde via Lucas Ocampos een eerste prik uit. De 25-jarige Argentijn trof de lat na een verschroeiende pegel. De thuisploeg bleef vervolgens de wet dicteren, wat leidde tot kansen voor Jules Koundé en Luuk de Jong. Maar voor rust werd er niet gescoord.

Net voor het uur was de 1-0 een feit. Sevilla kreeg een goedkope strafschop na een lichte duwfout van Marc Bartra in de zestien. Ocampos zette nadien de elfmeter feilloos om. Gejuich in het lege stadion, met dank aan de supportersgeluiden uit de razend populaire videogame FIFA.

⌛ | Daar is 'm! De eerste goal in LaLiga in drie maanden! 🤓#ElGranDerbi #SevillaRealBetis 🇪🇸 pic.twitter.com/sa7CWhWjPr Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Vijf minuten later trilden de netten opnieuw. Doelpuntenmaker Ocampos verlengde een hoekschop met de hak, Fernando kopte de heerlijke assist voorbij Joel Robles: 2-0. Meteen ook de eindstand. Sevilla verstevigt zo haar derde plek in het klassement, Betis staat twaalfde. Koploper Barcelona (op bezoek bij Mallorca) en nummer twee Real Madrid (thuis tegen Eibar) hervatten respectievelijk zaterdag en zondag.

GENIAAL | Heerlijke assist van Lucas Ocampos, Fernando met de 2-0! 🤩



2️⃣-0️⃣ #ElGranDerbi #SevillaRealBetis 🇪🇸 pic.twitter.com/QKCZLGsfli Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Lees ook: Gilles De Bilde over titelstrijd en Rode Duivels bij herstart La Liga: “Suárez is belangrijker voor Barcelona dan Hazard voor Madrid”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.