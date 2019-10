Weergaloze Messi laat Camp Nou daveren met geniale vrije trap en briljante assist GVS

29 oktober 2019

23u11 2 Barcelona BAR BAR 5 einde 1 VLD VLD Real Valladolid Primera Division Wat doe je tegen de gouden linker van Lionel Messi? Met twee goals en twee assists gidste hij FC Barcelona naar een 5-1-zege tegen Real Valladolid. Vooral de piekfijne assist voor Arturo Vidal (2-1) en een weergaloze vrije trap (3-1) op het halfuur lieten Camp Nou daveren. De Catalanen springen zo opnieuw naar de kop in La Liga.

GO-LA-ZO | Messi met een schitterende vrije trap! 🐐🎯



3️⃣-1️⃣ #BarçaRealValladolid 🇪🇸 pic.twitter.com/Vt3yxOLcuc Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Met twee doelpunten en een assist was Lionel Messi nog maar eens de uitblinker in Nou Camp. Zijn eerste treffer was een uitstekende vrije trap, de vijftigste die hij scoorde in zijn carrière. De overige doelpunten kwamen op naam van Clément Lenglet, Arturo Vidal en Luis Suarez. In het slot maakte Barça er nog een kat-en-muisspel van, maar verzuimde het tegelijkertijd om de score nog verder uit te diepen.

Met 22 punten uit tien wedstrijden komt Barcelona opnieuw aan de leiding in Spanje. Op de derde plaats, met evenveel punten als de verrassende nummer twee Granada, staat Atlético Madrid, dat eerder op dinsdag niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen het bescheiden Alaves. Voor de Atleti van coach Diego Simeone was het al het vijfde gelijkspel van het seizoen.

Bekijk hieronder de overige doelpunten van Barcelona - Real Valladolid

De 1-0

GOAL | Lenglet trapt Barça op voorsprong! ⚡



1️⃣-0️⃣ #BarçaRealValladolid 🇪🇸 pic.twitter.com/ve7fPHBKj8 Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 1-1

GOAL | Daar is de gelijkmaker van Valladolid! Kiko scoort. 💪



1️⃣-1️⃣ #BarçaRealValladolid 🇪🇸 pic.twitter.com/jiR5hM5YhU Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 2-1

GOLAZO | Vidal scoort! Wat een heerlijke assist van Messi! 🤤



2️⃣-1️⃣ #BarçaRealValladolid 🇪🇸 pic.twitter.com/9T6UmsRstM Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 3-1

De 4-1

GOAL | Messi met zijn tweede van de avond! 🐐



4️⃣-1️⃣ #BarçaRealValladolid 🇪🇸 pic.twitter.com/sHNlmcEWbQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 5-1

TIKI-TAKA | Prachtige samenspel van Barça en Suarez werkt af! 🤩



5️⃣-1️⃣ #BarçaRealValladolid 🇪🇸 pic.twitter.com/J1xQ9YC0ab Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

De 5