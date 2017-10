Weer twee goals en assist, maar voor een keertje galmt naam Messi niet door Camp Nou 18u02

Bron: Belga 0 photo_news Primera Division Barcelona heeft in een desolaat Camp Nou geen steek laten vallen tegen Las Palmas. Met één assist en twee doelpunten was Lionel Messi alweer de grote ster. Eindstand: 3-0. Dat allemaal in een vreemde setting, want de wedstrijd werd zonder publiek gespeeld. Door het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid is het al de hele dag bijzonder onrustig in Barcelona.

Barcelona leek er in de eerste helft maar bitter weinig zin in te hebben zonder thuisaanhang. Een ongeïnspireerde thuisploeg tekende teveel slordigheden op de mat om Las Palmas écht in verlegenheid te brengen. Messi en co sloften maar wat rond, wellicht met de kwalijke gebeurtenissen in het achterhoofd. De bezoekers speelden vrank en vrij, Calleri trapte de grootste kans tegen de paal.



Ernesto Valverde kroop blijkbaar tijdens de koffiepauze in de hoofden van de Catalanen, want het spel dat zijn troepen na rust tentoonspreidden was pakken beter. Barcelona nam de wedstrijd helemaal in handen. Busquets kopte in eerste instantie een voorzet van Messi tegen de touwen, waarna de Argentijn zelf twee maal de netten deed trillen. Luis Suarez had de score nog wat kunnen opdrijven, maar de goalgetter miste enkele keren onbegrijpelijk. 3-0 was dan ook de eindstand. Barça heeft 21/21, Real Madrid moet vanavond absoluut winnen tegen Espanyol om in het zog van de grote rivaal te blijven.

Messi scoort zijn 10de van het seizoen! ¿¿ Voor één keer galmt zijn naam niet door Camp Nou. #BarçaLasPalmas pic.twitter.com/SbUyXh7AvW — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 30 september 2017

Daar is Leo Messi alweer! ¿ pic.twitter.com/XUIr1hbjk1 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 30 september 2017

Recht op vrije meningsuiting

De aftrap stond om 16u15 in Camp Nou gepland, maar de hele dag was het onduidelijk of de partij effectief zou doorgaan. Er circuleerden vele geruchten over een mogelijk uitstel van de match, maar uiteindelijk ging de wedstrijd gewoon door. Fans waren wel uit veiligheidsoverwegingen niet toegelaten in het stadion. In de Spaanse media klonk het dat Barça-supporters allicht het veld wilden bestormen.

Josep Maria Bartomeu, voorzitter van Barcelona, nuanceerde later die berichten. "De veiligheid zou nooit in het gedrang gekomen zijn", verklaarde Bartomeu aan beIN SPORTS España. "We hoopten de wedstrijd uit te stellen na de gebeurtenissen van de dag, maar de bond gaf ons geen toestemming. Met de match achter gesloten deuren wilden we onze steun uitspreken voor hen die het recht op vrije meningsuiting ontnomen wordt."

"FC Barcelona veroordeelt wat vandaag gebeurd is op verschillende plaatsen in Catalonië om het recht op vrije meningsuiting van burgers te dwarsbomen", schreef de club op zijn site. "We hebben daarom de beslissing genomen om de partij tegen Las Palmas achter gesloten deuren te spelen, omdat de Spaanse voetbalbond weigerde om de wedstrijd uit te stellen."

Ook Piqué stemt

Vandaag zijn miljoenen Catalanen naar de stembus gegaan om over hun onafhankelijkheid te stemmen, waaronder Gerard Piqué. "Ik heb al gestemd. Samen zijn we onstuitbaar om de democratie te verdedigen", aldus de Barça-verdediger in het Catalaans.



De rechter verbood het referendum. De Spaanse politie trad vervolgens hard op om de verkiezingen tegen te gaan: er werd een school binnengevallen, stembussen werden in beslag genomen en er werden rubberkogels afgevuurd. Bij rellen zijn inmiddels meer dan 300 mensen gewond geraakt.

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) 30 september 2017

Een vreemd beeld in Camp Nou! #BarçaLasPalmas wordt gespeeld achter gesloten deuren. ¿¿ pic.twitter.com/M3zxQbmxhQ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 1 oktober 2017

