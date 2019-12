Weer geen Clásico? Politie kan veiligheid niet garanderen na signalen van nieuwe boycot ODBS

10 december 2019

18u28

Bron: Marca 0 La Liga Opnieuw dreigt FC Barcelona - Real Madrid niet plaats te vinden. Nadat de Clásico van 26 oktober om veiligheidsredenen was uitgesteld naar 18 december, leggen Catalaanse separatisten opnieuw een spreekwoordelijke bom onder de clash. In die mate dat er weer uitstel dreigt, zo schrijft het Madrileense ‘Marca’.

De veroordeling van 9 Catalaanse politici en het daarmee gepaard gaande geweld in de straten van Barcelona, was half oktober de aanleiding om Barça - Real niet te laten doorgaan. Met de tijd zou het protest wel gaan liggen, was de achterliggende gedachte achter het verschuiven van het duel. Maar twee maanden later blijkt dat een utopie. ‘Democratic Tsunami’, een protestgroep die ijvert voor de Catalaanse onafhankelijkheid, blijft voor de nodige onrust zorgen. De dag dat de nieuwe datum van de Clásico bekend raakte, stuurden ze al de boodschap de wereld in: “Tot op 18 december”. Sindsdien lekken ze stelselmatig plannen over hoe ze de match kunnen boycotten. Deze ochtend nog een laatste dreiging, met de oproep om de buurt rond Camp Nou al vier uur voor de match te ‘bezetten’. Maar liefst 18.000 liefhebbers van de Catalaanse zaak hebben zich al geregistreerd om aanwezig te zijn. De autoriteiten vrezen dat ze de veiligheid in en rond Camp Nou -opnieuw- niet kunnen garanderen, zo schrijft Marca.

Ja hi ha 18.000 persones inscrites per la mobilització del #18D.



Recordeu que ens podeu confirmar la vostra assistència a través de l’APP.



I aquelles persones que disposeu d’una entrada pel partit, ens podeu escriure un missatge un cop hagueu confirmat l'assistència.

📣🌊 pic.twitter.com/Ntmd8TK6j1 Tsunami Democràtic(@ tsunami_dem) link

Real Madrid is van plan om pas op de dag van de wedstrijd af te reizen, maar verblijft wel nog even in het hotel ‘Princess Sofia’ op 600 meter van Camp Nou. Zo stelt Mossos d’Esquadra, de autonome Catalaanse politie, dat het onmogelijk is om de route van het hotel naar het stadion volledig af te sluiten. Daarvoor zijn er simpelweg ook niet voldoende agenten.

FC Barcelona blijft voorlopig volhouden dat het de veiligheid kan garanderen, ook al heeft voorzitter Bartomeu gesteld dat het onmogelijk is om alle protesten binnen de stadionmuren te controleren. De Catalaanse regering daarentegen vreest wel voor ongeregeldheden en neemt de dreiging van ‘Democratic Tsunami’ ernstig. Acht dagen voor de Clásico is het dus opnieuw maar de vraag of er effectief gespeeld wordt. Eén iemand zou een no-go niet zo’n slecht nieuws vinden: Eden Hazard. Hij ligt met een barstje in de enkel in de lappenmand.

