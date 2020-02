Wéér een opmerkelijke transfer voor Barcelona: herinnert u zich deze voorgangers van Braithwaite? ABD

20 februari 2020

17u16 0 La Liga Het grote FC Barcelona haalt Martin Braithwaite (28) van Léganes naar Camp Nou. De voor het grote publiek onbekende Deen is lang niet de enige opmerkelijke transfer van de ‘Blaugrana’ de voorbije jaren.

Luis Suárez en Ousmane Dembélé liggen in de lappenmand. En dus mocht FC Barcelona via artikel 124.3 van de Spaanse voetbalbond een extra speler aantrekken, zij het iemand die actief is in de eigen competitie of zonder werkgever zit. Martin Braithwaite werd de gelukkige. De 28-jarige Deense aanvaller verlaat de Spaanse laagvlieger Léganes. Prijskaartje: 18 miljoen euro. “Iedereen die voetbalt, droomt ervan om voor Barcelona te spelen”, vertelt Braithwaite in onderstaande video. “Dit is een club waar de druk hoog ligt, er zijn veel verwachtingen. Ik ga proberen die in te lossen.”

Of zijn transfer ook sportief en financieel iets zal opleveren voor de Blaugrana, valt af te wachten. Wat wel zeker is: deze transfer hoort in een rijtje van opvallende transfers die Barça de voorbije jaren deed.

Kevin-Prince Boateng: 4 matchen, 0 goals, 0 assists

Nummer één in onze lijst: Kevin-Prince Boateng (32). Het aantal clubs waar hij al voor speelde, zijn niet op twee handen te tellen. De Ghanese spits - vooral bekend van zijn periode bij AC Milan - trok in de winter van vorig jaar op huurbasis van Sassuolo naar Barcelona. Een PR-stunt. Niet meer dan dat. Boateng werkte vier wedstrijden af in het shirt van Barça. Verder zat hij op de bank of niet eens in de selectie. Kevin-Prince is nu aan de slag bij Fiorentina in de Serie A.

Moussa Wagué: 6 matchen, 0 goals, 0 assists

Van de Kehrweg naar Camp Nou. Moussa Wagué verliet in de zomer van 2018 Eupen voor Barcelona. Aanvankelijk kwam de rechtsachter alleen bij het B-team aan de bak. Dit seizoen nam Ernesto Valverde hem bij de eerste ploeg, waar de Senegalees zes wedstrijden tussen de lijnen stond. Wagué wordt nu tot eind dit seizoen uitgeleend aan Nice.

Paulinho: 49 matchen, 9 goals, 3 assists

José Paulo Bezerra Maciel Júnior. Of te wel, Paulinho. Barcelona betaalde in 2017 liefst 40 miljoen euro voor de Braziliaanse middenvelder. Hij kwam over van het Chinese Guangzhou Evergrande, waar Paulinho op zijn retour leek. Toch geloofde Barça nog in hem. Eén seizoen en 49 matchen later keerde hij terug naar Guangzhou. Eerst als leenspeler, daarna definitief.

Thomas Vermaelen: 53 matchen, 1 goal, 1 assist

Geteisterd door blessures en regelmatig tweede keuze na Koscielny. Het laatste seizoen van Thomas Vermaelen bij Arsenal liep niet van een leien dakje. Tijd voor een stapje terug in zijn carrière? Allesbehalve. FC Barcelona haalde de Rode Duivel voor vijf jaar naar Camp Nou. Onbetwiste titularis werd hij er nooit. Zijn blessuregevoeligheid bleef Vermaelen ook bij Barça parten spelen. In het seizoen 2016-2017 werd hij uitgeleend aan Roma, vorige zomer volgde de definitieve transfer naar het Japanse Vissel Kobe.

Alex Song: 65 matchen, 1 goal, 2 assists

Kameroener die in 2012 Arsenal, waar hij niet langer wilde spelen, inruilde voor FC Barcelona. Transfersom: zo’n 20 miljoen euro. Song bleef in heel zijn periode bij Barça aan de bank gekluisterd. In vier jaar kwam hij aan 65 matchen voor de Blaugrana. Nu speelt Song bij het Zwitserse FC Sion.