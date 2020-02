Wederoptredende Eden Hazard versiert strafschop, maar ziet Real in extremis zuur puntenverlies lijden tegen Celta YP

16 februari 2020

22u55 4 Real Madrid RMA RMA 2 einde 2 CEL CEL RC Celta La Liga Zuur puntenverlies voor Real Madrid vanavond, tegen degradatiekandidaat Celta Vigo. De Koninklijke kwam niet verder dan een 2-2-gelijkspel, waardoor de voorsprong op aartsrivaal Barcelona nog maar één puntje bedraagt. Zuur ook voor de wederoptredende Eden Hazard, die wel een penalty afdwong.

PENALTY | @hazardeden10 was meteen beslissend in zijn eerst wedstrijd in bijna drie maanden! 🇧🇪💪#RealMadridCelta pic.twitter.com/hRwbDD6VsL Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Eindelijk. Na 81 dagen in de lappenmand te hebben gelegen na die vervelende trap van Thomas Meunier in het Champions League-duel tegen PSG, stond Eden Hazard vanavond weer aan de aftrap bij Real Madrid. Hij heeft natuurlijk nog ritme nodig, maar zijn optreden liet alvast het beste verhopen. De Rode Duivel was erg gretig en liet zich vaak in het spel betrekken, al kon hij zelf Celta-doelman Rubén nooit echt op de proef stellen. Tot iets voorbij het uur tenminste. Het Spaanse sluitstuk werkte onze landgenoot met een oliedomme ingreep tegen de grasmat, waarna aanvoerder Sergio Ramos de 2-1 op het bord mocht schieten. Real leek op dat moment gewonnen spel te hebben en een kwartier voor tijd kreeg de flankaanvaller dan ook een open doekje van het Bernabéu toen coach Zidane hem naar de kant haalde. Maar Santi Mina vergalde de pret.

Zo scoorde het nummer 18 in de rangschikking helemaal aan het eind, en helemaal in het begin van de wedstrijd. We waren nog geen tien minuten ver toen Varane stond te slapen wanneer Iago Aspas zijn maatje Smolov richting Thibaut Courtois lanceerde. De Rus twijfelde niet en de thuisploeg stond al meteen in het krijt. De eerste helft bleven de mannen van Zidane vér onder de verwachtingen en ze mochten zelfs van geluk spreken dat ze eens te meer op een voortreffelijk sluitstuk konden rekenen. Had hij geen klasseredding in huis gehad op de kopbal van voormalig Racing Genk-verdediger Aidoo, stond Real bij de rust 0-2 achter. Maar zo’n vaart liep het dus niet en nadat Kroos kort na rust fraai gelijkstelde en Ramos die penalty raak schoot leek Real af te stevenen op een overwinning. Tot de ingevallen Santi Mina de trekker overhaalde – deze keer liet Carvajal zich te makkelijk ringeloren. 2-2 dus, waardoor Real Barcelona twee punten ziet inlopen.