Wat kan voetbal mooi zijn: getergde spits huilt tranen met tuiten nadat hij team aan levensbelangrijke zege helpt

31 maart 2019

Bron: Marca 0 Primera División ‘t Was tot dusver nog niet het seizoen van Iago Aspas, maar zijn prestatie van gisteravond doet het beste verhopen. De spits van Celta Vigo hielp zijn in degradatienood verkerende team met twee goals aan een levensbelangrijke driepunter, waarna hij zijn emoties de vrije loop liet.

Aan drama geen gebrek gisteren, in de degradatieclash tussen Celta Vigo en Villarreal in de Spaanse Primera División. Voor de wedstrijd tussen de nummer 17 (die zich aan het einde van het seizoen zal handhaven op het hoogste niveau) en de nummer 18 telde Villarreal 29 punten, Celta had er 25. Toen Villarreal, met voormalig Club-spits Carlos Bacca de laatste tien minuten op het veld, al na een kwartier 0-2 voor kwam via Toko Ekambi en Alfonso Pedraza, leek het vonnis van Celta zo stilaan geveld. Maar niets bleek minder waar. En daar zou Iago Aspas voor heel wat tussenzitten.

In minuut 50 maakte de 31-jarige Spanjaard, in het verleden ook even actief in de Premier League bij Liverpool, de aansluitingstreffer met een prima vrije trap. Het mirakel voltrok zich helemaal toen Maxi Gomez in minuut 72 gelijkmaakte en weer Aspas vijf minuten voor tijd vanop de stip de 3-2 in doel joeg. Een levensbelangrijke driepunter, die Celta in de race om het behoud hield. En dat maakte heel wat los bij een getergde Aspas, die voor het eerst in de basis stond nadat hij in december af te rekenen kreeg met een hardnekkige blessure. Hij kreeg een applausvervanging, waarna hij op de bank en na affluiten tranen met tuiten huilde. Tranen van opluchting.

Ik heb echt afgezien. Je team niet kunnen helpen in zo’n moeilijk seizoen, is heel zwaar Iago Aspas

Iago Aspas hadn’t started since December due to injury, but yesterday he scored 2 goals to give Celta Vigo a 3-2 comeback victory. It gave them a boost in their relegation fight and you can see how much it meant to him. pic.twitter.com/Zayj6UgDgD Juan Velazquez(@ JuanDirection58) link

Ook na de wedstrijd was de aanvaller nog steeds emotioneel. “Ik heb echt afgezien. Je team niet kunnen helpen in zo’n moeilijk seizoen, is heel zwaar”, aldus Aspas, die vooral ook vol lof was voor de aanhang van zijn ploeg. “We verdienen hen eigenlijk niet. De manier waarop ze ons ontvingen, de sfeer zelfs wanneer we 0-2 in het krijt stonden,… We vochten terug dankzij hen. Dankzij hen gingen we tot het uiterste.” Celta heeft nog negen wedstrijden om zich van het behoud te verzekeren.