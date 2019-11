Wat is er mis met FC Barcelona? Tactisch achterhaald, amper goals en pijnlijk zielloos: “Barça is aura kwijt” ODBS

06 november 2019

16u15 2 Champions League De gevarendriehoek stond al even opgesteld voor de ingang van Camp Nou, gisteravond gingen de alarmbellen af. 0-0 tegen Slavia Praag na waarschijnlijk Barça’s slechtste match van het seizoen. Met duels tegen Inter en Dortmund, nog niet zeker van CL-overwintering. Al 3 van de 15 matchen verloren dit seizoen en in de 9 keer dat ze wonnen, zelden overtuigend. Valverde voelt de bui hangen. Wat is er mis met FC Barcelona?

Tactisch achterhaald

De tactiek gisteravond? Zoals zo dikwijls wanneer het niet vlot: Messi zoeken. In de hoop dat hij met enkele geniale ingevingen het verschil maakt. Maar Messi is zeker op z’n 32ste niet overal meer en kan niet altijd alle problemen oplossen. Ook hij is menselijk. Er werd gekeken naar zware investeringen Griezmann, Dembélé (vervanger van de gekwetste Suárez) en de Jong, maar zij waren bleekjes. Bovendien werd er slap verdedigd: nota bene Peter Olayinka, een aanvaller die het nooit kon waarmaken bij AA Gent, deed de blaugrana voor rust keer op keer pijn. Valverde zoekt naar oplossingen, maar bleef gisteren steken bij de inbreng van Fati en Rakitic. Zonder resultaat. Zorgwekkend. Het gezicht van Messi na het laatste fluitsignaal was veelzeggend. De fluitjes werden alleen maar verstomd door het clublied dat door de speakers galmde.

Weinig goals: (nog) geen klik tussen Messi en Griezmann

De hoop van voorzitter Bartomeu de voorbije zomer? Dat topaankoop Griezmann Barça doet herleven. Dat hij in navolging van Neymar samen met Messi en Suárez een fabuleuze ‘tridente’ vormt die de club nog eens de ‘beker met Grote Oren’ bezorgt. Maar op die GSM (Griezmann, Suárez, Messi) zit nog veel ruis, deels door blessures van die laatste twee. Dat het voorlopig tussen vooral Griezmann en Messi nog niet klikt, werd gisteravond pijnlijk duidelijk. Amper vier passes tussen beiden, tegenover de 32 tussen Messi en zijn goeie vriend Suárez in de drie eerdere Champions League-duels. Dan zocht Messi eerder Ousmane Dembélé: 18 passes. Cijfers die natuurlijk niet alleszeggend zijn, maar die er wel op duiden dat Barça nog op zoek is naar aanvallende automatismen. Geen goals in een CL-thuismatch, dat was ze al 45 matchen lang niet meer overkomen. Messi die in twee opeenvolgende thuismatchen op het kampioenenbal niet scoort? Niet meer gebeurd sinds april 2015. Pique: “Als we zo spelen, gaan we de Champions League niet winnen.” Doelman Ter Stegen: “We moeten praten, want we maken steeds dezelfde fouten.”

Zielloos

Als analist van beIN Sports, sloeg Arsène Wenger, tegenwoordig lonkend naar een post van technisch directeur bij een topclub, nagels met koppen. “Barcelona kon lang teren op een geregeld briljant collectief, van waaruit Messi als kers op de taart kon schitteren. Maar vandaag lijkt het alsof ze louter wachten op Messi. Ze zijn hun aura kwijt. De club moet zich afvragen in welke mate die pijnlijke CL-verliezen tegen AS Roma en Liverpool op de spelersgroep ingehakt heeft.” Een tabula rasa dringt zich op, met aan het hoofd een meer charismatisch en innoverend figuur dan deze Ernesto Valverde.

Dit FC Barcelona staat niet langer synoniem voor opwinding. Te lang is de club tevreden geweest met louter resultaten. Als doekje op een bloedende wonde. Dankzij de doelpuntenhonger van Suárez en vooral de genialiteit van Messi. Dat resulteerde de laatste drie seizoenen nog wel in twee landstitels, maar eens de tegenstander echt top was, liep het fout. Zie Liverpool vorig seizoen, AS Roma ervoor. De droom van Bartomeu, is een onbereikbare. Niemand die nog weet hoe het project-Barça eruit ziet. FC Barcelona mag zowaar een beetje meer Anderlecht hebben. ‘Trust the process’. Strafst van al: in zowel La Liga als hun Champions League-poule staan ze (zij het erg nipt) op kop. Maar dat is vooral omdat de rest momenteel nog slechter is. Het verbloemt de realiteit. En de pijn van de Barça-fan.

