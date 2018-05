Wat een verrassing! Zidane zwaait na derde opeenvolgende Champions League-trofee af als trainer Real Madrid ODBS

31 mei 2018

12u06 41 Primera Division Zinedine Zidane is niet langer trainer van Real Madrid. De Fransman (45) geeft er zelf de brui aan. Enerzijds een grote verrassing, zoals Zidane op de halfuur durende persconferentie zelf zei een "vreemd" moment, anderzijds haakt de ook ex-speler van 'de Koninklijke' op een absoluut hoogtepunt af - mooier kan moeilijk. 'Zizou', die in januari zijn contract nog verlengd had tot 2020, won zaterdag in zijn derde seizoen Real voor de derde keer de Champions League. Geen trainer deed ooit beter. Wat Zidane nu zal doen, is voorlopig niet duidelijk.

"Ik hou heel erg van deze club en ben heel dankbaar dat ik een groot deel van mijn leven bij Real Madrid heb mogen doorbrengen. Eerst als speler, daarna als trainer", begon 'Zizou' zijn afscheidsrede. "Het waren twee heel succesvolle periodes, maar nu voelde ik dat het moment gekomen is om te vertrekken. De ploeg moet blijven winnen en daarvoor is er soms verandering nodig. Voor velen zal dit geen steek houden, maar voor mij wel. Het is tijd voor iets anders. Natuurlijk sluit ik niet uit dat ik hier later in mijn carrière nog eens zal terugkeren. Madrid heeft me zoveel gegeven en zal me altijd na aan het hart liggen."

"Soms moet je aan het belang van de club denken. Real is een club die elke wedstrijd moet winnen en ik had het gevoel dat dit volgend seizoen moeilijk zou worden met mij aan het roer. Er zijn heel veel mooie momenten geweest, maar ook moeilijke momenten. En die moeilijke momenten ben ik niet vergeten. En ik wil geen moeilijk seizoen meemaken met deze club, de club van mijn hart. Daarom denk ik dat dit een goed moment is om te vertrekken. Ik ben heel triest en dit was een verdomd moeilijke beslissing om te nemen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dit de juiste beslissing is."

Voor Real-voorzitter Pérez was de beslissing van Zidane een donderslag bij heldere hemel. "Zinedine is gisteren naar mij gekomen om zijn onverwachte beslissing mee te delen. Het is jammer dat hij vertrekt, maar we kunnen zijn beslissing alleen maar respecteren. Dat was uiteraard even een schok, maar ik ben Zinedine heel dankbaar en denk er niet aan om hem ook maar iets in de weg te leggen. Real Madrid zal altijd als een thuis voor hem zijn."

Zidane gaf ook aan dat hij zeker trainer wil blijven. "Maar ik heb eerst rust nodig. Ik wil ook nauw betrokken blijven bij Real Madrid, maar niet als trainer. Op dit moment ben ik niet op zoek naar een nieuwe club, maar de kans bestaat dat dit ooit wel het geval zal zijn."

Zidane nam in januari 2016 over van de ontslagen Rafael Benitez. Daarvoor coachte hij anderhalf jaar de B-ploeg van de 'Koninklijke'. Onder de hoede van 'Zizou' veroverde Real drie keer na elkaar de Champions League: in 2016 tegen Atlético, in 2017 tegen Juventus en dit jaar tegen Liverpool). Vorig weekend triomfeerden de Spanjaarden in de finale op het kampioenenbal door Liverpool in Kiev met 3-1 te verslaan. De Fransman werd zo de eerste coach ooit die drie keer op rij de beker met de grote oren kon winnen. Met Zidane op de bank won Real ook een keer La Liga (2017) en de Spaanse Supercup (2017), en twee keer de UEFA Super Cup (2016, 2017) en het WK voor clubs (2016, 2017).