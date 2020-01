Waarom Xavi zijn grote liefde FC Barcelona weigerde: “Het kwam te vroeg” Redactie

16 januari 2020

12u27 0 La Liga Xavi Hernández (39) is de speler met de meeste wedstrijden voor FC Barcelona en wil in de toekomst zeker terugkeren in Camp Nou als coach, maar toen zijn grote voetballiefde hem afgelopen weekend benaderde om Ernesto Valverde op te volgen bedankte hij. “Te vroeg in mijn trainerscarrière.”

Xavi hield zich de afgelopen dagen stil, maar afgelopen weekend werd al wel duidelijk dat hij het aanbod van FC Barcelona had afgeslagen. Daarop ging de Catalaanse grootmacht verder naar Ronald Koeman, maar ook de bondscoach van Oranje bedankte voor zijn droombaan omdat hij eerst met het Nederlands elftal wil schitteren op EURO 2020. De 61-jarige Quique Setién werd dan maar aangesteld als de nieuwe Barça-coach.

Xavi reageerde vandaag voor het eerst op het aanbod van zijn grote liefde, in zijn persconferentie in aanloop naar de bekerfinale van Qatar tussen zijn ploeg Al Sadd en Al-Duhail. “Ja, ik heb een aanbod gekregen om coach van FC Barcelona te worden. Technisch directeur Eric Abidal en algemeen directeur Òscar Grau kwamen hier op bezoek in Doha om met mij te praten. Het was een enorme eer om te worden gevraagd en het is mijn droom om in de toekomst de coach van Barcelona te zijn, maar ik heb dit aanbod niet geaccepteerd. Vooral omdat het nog te vroeg in mijn trainerscarrière komt”, zei Xavi, die zijn trainersloopbaan op 28 mei 2019 begon bij Al Sadd. “Ik heb mijn spelers direct op de hoogte gebracht van het aanbod van Barcelona en mijn focus was drie dagen even wat minder, maar nu ben ik weer volledig gefocust op mijn spelersgroep en de bekerfinale van morgen.”

Xavi is blij met de komst van Quique Setién, die dus de derde optie was voor Barcelona. De 61-jarige idolaat van Johan Cruijff tekende maandagavond een contract tot medio 2022. “Ik hou van zijn manier van werken en ik hoop dat hij tot mooie prestaties komt met het team.”